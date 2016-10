Rusko bojuje s USA o zatknutého hackera v Prahe

Podozrivého hackera zatkla česká polícia v jednej z pražských reštaurácii.

Do boja o Nikulina sa okamžite zapojilo aj Rusko. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová situáciu komentovala útokom na USA: „Jednoznačne sa ukázalo, že orgány Spojených štátov skutočne vykonávajú hon na ruských občanov po celom svete. Je to, žiaľ, ďalší príklad ich neregulárneho správania.“

„Ruská strana odmieta uskutočňovanú prax exteritoriálnej jurisdikcie, ktorú Spojené štáty vnucujú celému svetu. Trváme na tom, aby bol zadržaný ruský občan odovzdaný Rusku,“ nadviazal na Zacharovovú aj hovorca ruskej ambasády v Prahe.

Nejde o prvý príklad toho, keď Moskva protestovala proti zadržaniu a vydaniu svojich občanov americkej justícii. Najznámejšími protagonistami podobného scenára bol obchodník so zbraňami Viktor Buta alebo pilot Konstantin Jarošenko, ktorý bol v USA odsúdený za pašovanie drog. But bol zadržaný v roku 2008 v Thajsku, keď padol do pasce pripravenej americkými agentmi. V Spojených štátoch si má podľa rozsudku z roku 2012 odsedieť 25 rokov.

K inkriminovanej udalosti hovorca polície Jozef Bocan uviedol, že Nikulina zatkli v jednej z reštaurácii na Dittrichovej ulici. Podľa britského denníka The Guardian Nikulin hneď po zatknutí skolaboval, museli mu poskytnúť prvú pomoc a hospitalizovali ho.

Polícia spolupracovala s americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI), podľa ktorého je Nikulin zodpovedný za masívny útok na profesijnú sociálnu sieť LinkedIn z roku 2012. Muž je teraz vo väzbe, jeho vydanie do USA posúdi pražský mestský súd.

Podľa informácii ČT24 sa dá predpokladať, že proces bude trvať niekoľko mesiacov. V prvom rade však Spojené štáty musia podať oficiálnu žiadosť o vydanie Nikulina, k čomu zatiaľ neprišlo.