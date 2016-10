Smrť po potrate. Obeť výhrady vo svedomí?

Podľa talianskych médií, na ktoré sa odvoláva BBC, 32-ročnú Valentinu vzali do nemocnice v 19. týždni tehotenstva. Dva týždne bol jej stav stabilizovaný, potom jej však nebezpečne klesol tlak i telesná teplota.

Podľa právnika rodiny komplikácie mal mať jeden plod, ale lekár interrupciu odmietol údajne so slovami – kým je nažive, nezasiahnem. „Lekári odmietli zasiahnuť,“ povedal právnik rodiny pre Corriere della Serra. Po niekoľkých hodinách trápenia mladá žena potratila. Krátko nato zomrela na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Prípad sa vyšetruje. Nemocnica obvinenia rodiny a podozrenie, že lekár nezasiahol pre uplatňovanú výhradu vo svedomí, odmieta. Tvrdí, že interrupcia nebola nevyhnutná a žena zomrela v dôsledku komplikácií po spontánnom potrate.

Šéf združenia talianskych pôrodníkov a gynekológov Paolo Scollo, ktorý zhodou okolností pracuje v tejto nemocnici, povedal, že všetci lekári na jeho oddelení majú výhrady vo svedomí. V prípade potreby vraj volajú špecialistov mimo ich nemocnice. „Ale toto bol spontánny potrat, takže nebolo treba pomoc zvonku,“ povedal pre denník Corriere della Sera.

Interrupcie, ktoré boli v časoch Mussoliniho zakázané ako „zločin proti čistote talianskej rasy“, sú v Taliansku povolené od roku 1978. Na papieri ich podľa zákona môžu podstúpiť ženy do 90 dní tehotenstva, neskôr v prípade ohrozenia ich života. V praxi však ženy majú problém nájsť nemocnicu a lekára, ktorý by tento zákrok urobil.

Počet lekárov, ktorí si uplatňujú výhradu vo svedomí, v uplynulých rokoch podľa oficiálnych údajov výrazne narástol. V niektorých oblastiach najmä na juhu Talianska si výhradu vo svedomí uplatňuje dokonca vyše 90 percent, na Sicílii je to vyše 87 percent.

Bez ohľadu na to, či si lekár v sicílskej nemocnici, kde zomrela Valentina, uplatňoval výhradu vo svedomí, otázne je, či by zákrok vôbec vedel vykonať. Dôsledkom výhrady vo svedomí je aj to, že špecialistov, ktorí dokážu v takejto komplikovanej situácii zachrániť život ženy umelým prerušením tehotenstva, v Taliansku ubúda. Sú väčšinou už v dôchodkovom veku a mladší lekári sa na takéto prípady nepripravujú.

Na chýbajúcich odborníkov upozornila časť talianskych gynekologičiek už začiatkom roka. „Väčšina z tých, čo si neuplatňujú výhrady vo svedomí, ako ja, sa blížia k dôchodkovému veku, takže čoskoro budeme mať problém pomôcť týmto ženám,“ upozornila pre New York Times Silvana Agatoneová, 62-ročná gynekologička z Ríma.

Tá založila webovú stránku s informáciami o tom, kde v Taliansku je dostupná legálna interrupcia. Obvolala všetky nemocnice v krajine a zistila, že z vyše 10-tisíc gynekológov len niečo vyše tisíca vykonáva interrupcie. Upozornila tiež, že mnohí talianski gynekológovia odporúčajú ženám, aby šli na zákrok do zahraničia. Rastie tiež počet nelegálnych interrupcií.

Niektorí lekári sa povoleným interrupciám zjavne snažia vyhnúť rôznym spôsobom. Mnohé ženy sa podľa New York Times sťažujú, že lekári odkladajú diagnostiku plodu až na obdobie po treťom mesiaci tehotenstva.

Vtedy totiž možno podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva len vo výnimočných prípadoch ohrozenia života matky. Ak sa vtedy zistí vážne poškodenie plodu, jedinou možnosťou ženy, ako po ťažkom zvažovaní podstúpiť legálnu interrupciu, je získať potvrdenie od psychiatra, že má psychické problémy a hrozí, že spácha samovraždu.

Samozrejme, interrupcia je v neskoršom štádiu tehotenstva komplikovanejšia, rizikovejšia, vyžaduje si väčšiu starostlivosť a lekárov, ktorí by ju zvládli, je čoraz menej. „Kým nebol zákon, zomieralo mnoho žien,“ pripomenula situáciu spred roku 1978 pre denník Guardian 63-ročná gynekologička z Ríma Giovanna Scassellatiová. Odkazy s prosbami žien, ktoré chcú legálne podstúpiť interrupciu, dostáva z celého Talianska. „Chcem im pomáhať, kým sa dá,“ povedala gynekologička, ktorá patrí zrejme k najvyťaženejším v krajine.