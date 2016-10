Za zabitie bezvládnej manželky dostal Francúz podmienku

Sedemdesiattriročný dôchodca José de Albuquerque sa roky staral s pomocou dvoch zdravotných sestier o sedemdesiatročnú manželku Armindu, postihnutú Alzheimerovou chorobou. Bol podľa médií uznaný vinným z vraždy, ktorú spáchal v noci na 16. januára 2014, keď nemohúcu ženu nechal pohltať smrtiacu dávku liekov. Manželka v tom čase už päť rokov nehovorila a dva roky nevstala z postele.

Súdený muž sa po vynesení rozsudku od dojatia rozplakal a šiel pobozkať jednu zo svojich dcér. Žiadne z jeho piatich detí sa nepripojilo k žalobe. „Neschvaľujem, čo urobil, ale rozumiem tomu. Pre každého opatrovateľa je to veľmi ťažké. Je to vyčerpávajúce psychicky aj fyzicky,“ povedala rozhlasovej stanici France Info 44-ročná dcéra Alice, ktorá pracuje v domove dôchodcov. Proces by podľa nej mal slúžiť ako príklad.

„Súd vzal do úvahy ľudský rozmer tejto kauzy,“ uviedol advokát obvineného. José de Albuquerque podľa neho prejavil nad svojím činom určitú formu ľútosti. Právnik poznamenal, že dvojročné podmienečné väzenie je najnižší trest, ktorý súd môže v podobnom prípade vo Francúzsku uložiť.

Prípad oživil diskusiu o legalizácii eutanázie. Vo Francúzsku začal v auguste platiť zákon, ktorý dáva nevyliečiteľne chorým právo, aby ich lekári prestali liečiť a až do smrti ich udržiavali v bezvedomí. Zákon vlani, v čase prerokúvania jeho návrhu v parlamente, vyvolal ostrú polemiku medzi tými, ktorí v tom vidia skrytú a pre nich neprípustnú eutanáziu, a tými, pre ktorých, naopak, nejde dosť ďaleko smerom k eutanázii.

Na Slovensku je eutanázia trestná ako vražda. Podľa prieskumu agentúry FOCUS spred minulého roka však bezmála 56 percent Slovákov súhlasí s tým, aby mal ťažko chorý človek, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou, možnosť na svoju žiadosť ukončiť svoj život za asistencie lekára.