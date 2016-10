Egypt predal Rusku lode Mistral za jeden dolár, tvrdí poľský minister

Novinárom neskôr povedal, že túto informáciu získal „z dobrých zdrojov“, nijaké ďalšie podrobnosti však už neuviedol. Moskva označila v piatok jeho tvrdenie za nezmyselné.

Macierewicz neskôr dodal, že by sa Egypt predsa len rozhodol z tejto operácie stiahnuť, bolo by to „ziskom pre svetový mier“ a tiež dobrou príučkou pre Rusko.

Francúzsko malo pôvodne mistraly predať Rusku. Po ruskej anexii krymského polostrova však od tejto dohody odstúpilo, pričom Moskve muselo vrátiť 950 miliónov eur, ktoré za lode už stihla zaplatiť. Mistraly neskôr predalo Egyptu.

Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil v piatok Macierewiczové tvrdenie za „úplný nezmysel“. Podobne sa následne vyjadril aj hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, ktorý vyjadrenie poľského ministra považuje za „hlúposť“ a „sebaprezentáciu“.

Vzťahy medzi Varšavou a Parížom sú momentálne vyhrotené. Dôvodom je nedávne rozhodnutie Poľska, ktoré zrušilo plány kúpiť od Francúzska 50 vojenských vrtuľníkov spoločnosti Airbus Helicopters v hodnote 3,14 miliardy eur, pripomenula AP.