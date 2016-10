Trump podľa prieskumu znížil náskok Clintonovej takmer o polovicu

ČTK |

Americký republikánsky kandidát na prezidenta Donald Trump znížil náskok svojej demokratickej konkurentky Hillary Clintonovej o takmer polovicu, vyplynulo to z predvolebného prieskumu agentúr Reuters a Ipsos. V ankete uskutočnenej od 14. do 20. októbra vedie Clintonová nad Trumpom o štyri percentuálne body, o týždeň skôr to bolo o sedem percentuálnych bodov.