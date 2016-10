Turecko pripravuje rozšírenie vojenských aktivít v Sýrii

Turecko „nemá na výber“, než vstúpiť do al-Bábu, a to aj napriek kritike zo strany medzinárodného spoločenstva, „pretože potrebujeme vytvoriť oblasť vyčistenú od terorizmu“. A to isté podľa neho platí aj pre Manbídž.

Zdôraznil, že pokiaľ bude koalícia pod velením Spojených štátov pripravená spoločne zakročiť proti skupine tzv. Islamský štát (IS) v Rakke, Turecko tak podnikne „kedykoľvek to bude nevyhnutné“. Turecko však podľa slov prezidenta Erdogana bude spolupracovať iba z koaličnými silami, nie so „sýrskymi kurdskými militantmi“.

Agentúra AP v tejto súvislosti doplnila, že turecké stíhačky v stredu útočili na pozície kurdských milícií severne od mesta Aleppo.

Turecko považuje sýrskych Kurdov za rozšírenie vzbury skupiny kurdských extrémistov na vlastnom území, ktorých činnosť Ankara zakázala. Spojené štáty však kurdské milície v Sýrii považujú za najefektívnejšie pozemné zložky v boji proti IS, uviedla AP.