Clintonová nebude reagovať na Trumpove vyjadrenia

SITA |

Americká prezidentská kandidátka Hillary Clintonová tvrdí, že po troch televíznych debatách s Donaldom Trumpom už viac "ani nepomyslí na to, že by reagovala" na jeho slová. Podľa agentúry AP to povedala novinárom na palube svojho lietadla, keď v sobotu navštívila pensylvánske mesto Pittsburgh.