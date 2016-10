EÚ zaslala Valónom nový dokument pre zmiernenie obáv pred CETA

Oblasť ochrany investícií, ktorá podľa Valónov blokujúcich podpis CETA poskytne možnosť nadnárodným firmám investujúcim v zahraničí súdiť sa s krajinami EÚ, je jedným z najcitlivejších bodov transatlantickej zmluvy. Valónska vláda a parlament zatiaľ odmietajú dokumenty zo strany exekutívy EÚ, ktoré v podobe oficiálnych deklarácií k dohode CETA vyvracajú základné obavy valónskej strany.

Nemenovaný diplomat EÚ v nedeľu podľa RTBF potvrdil, že aj dnes predložený dokument nazvaný „Vyhlásenie Belgického kráľovstva (a ostatných členských štátov) s podporou Európskej komisie o ochrane investícií a o investičných súdoch“ odpovedá bod po bode na všetky výhrady k CETA, ktoré predstavila valónska vláda.

Podľa stanoviska Európskej komisie, CETA, ktorá má byť modelom pre ďalšie obchodné dohody s inými ekonomicky rozvinutými štátmi, predstavuje radikálnu reformu riešenia investičných sporov, čo by tiež malo upokojiť frankofónnych socialistov z Belgicka.

Dohoda po jej definitívnom podpise predvída vytvorenie stáleho súdu s 15 profesio­nálnymi sudcami, ktorých bude delegovať EÚ aj Kanada, pričom všetky pojednávania budú verejné. Sudcovia budú platení zo spoločného európsko-kanadského rozpočtu.

Magnette podľa RTBF potvrdil príjem nového dokumentu z EK, ale odmietol, že by mal informácie o ďalšom „ultimáte“ pre valónsku vládu – do pondelňajšieho večera. Poskytovanie akýchkoľvek ultimát je však podľa jeho slov v rozpore s demokratickými princípmi.

Táto lehota mala padnúť počas dnešného rozhovoru predsedu Európskej rady Donalda Tuska a šéfa Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera s belgickým federálnym premiérom Charlesom Michelom, ktorí rokovali aj s kanadským premiérom Justinom Trudeauom.

Premiérov hovorca pre médiá potvrdil, že ak by Valóni do pondelka večera zmenili svoj odmietavý postoj, ešte by mohlo dôjsť k summitu EÚ-Kanada naplánovanému na štvrtok budúci týždeň a k podpisu dohody o voľnom obchode.

Mierny optimizmus v tejto súvislosti prejavil v sobotu predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, ktorý po rokovaniach s Magnettom a s kanadskom ministerkou obchodu Chrystiou Freelandovou uviedol, že osud CETA je teraz z hľadiska rokovaní už len „vnútroeurópska záležitosť“.

Vážnosť prebiehajúcich politických rokovaní v Belgicku potvrdil aj šéf belgickej diplomacie Didier Reynders, ktorý vzhľadom na snahy o dosiahnutie dohody s Valónmi, odriekol svoju účasť na summite EÚ-Latinská Amerika (EU-CELAC), ktorý sa koná začiatkom budúceho týždňa (25–26.10) v Santa Domingu v Dominikánskej republike.