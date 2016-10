Francúzi začali s likvidáciu utečeneckého tábora v Calais

Evakuácia, ktorú francúzska vláda označuje za humanitárnu, bola oficiálne spustená o 8:00. Avšak podľa agentúry AFP prichádzali desiatky žien a mužov s batožinou k hangáru už od 6:00. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne incidenty.

Mnohí imigranti sa ale podľa stanice France 24 netaja tým, že za žiadnu cenu nenasadnú do autobusov, nájdu si iné improvizované prístrešie v oblasti prímorského mesta Calais a budú sa ďalej pokúšať dostať do blízkej Británie. Avšak väčšina obyvateľov tábora, predovšetkým rodiny, je vraj s evakuáciou zmierená.

„Kdekoľvek vo Francúzsku to bude lepšie ako stany miestneho tábora,“ hovorí 25-ročný Sudánec Bašír pred nástupom do autobusu. Naopak, etiópsky mladík Mohammad odmieta ísť do radu a vracia sa do tábora. „Som neplnoletý. Chcem sa dostať do Británie, autobus ma nezaujíma,“ vysvetľuje mladík.

Rozvoz migrantov autobusmi do pripravených ubytovacích kapacít po celej krajine a likvidácia tejto najväčšej núdzovej kolónie vo Francúzsku pomocou buldozérov má ukončiť zhoršenú bezpečnostnú situáciu a nespokojnosť obyvateľov v oblasti Calais. Tábor sa rozrástol pred 18 mesiacmi a tvoria ho predovšetkým Afganci, Sudánci a Eritrejci.

Väčšina z nich sa snažila dostať do Británie, čo vyvolávalo incidenty pri tuneli, ktorý pod Lamanšským prielivom spája Francúzsko s Britániou a taktiež napätie medzi oboma štátmi. Londýn teraz pristúpil na to, že prijme stovky maloletých imigrantov, ktorí v tábore v Calais zostali bez sprievodu a majú v Británii príbuzných.

Plány na zatvorenie tábora vyvolali protesty mnohých, predovšetkým konzervatívnych a krajne pravicových lokálnych politikov, ktorí sa obávajú dôsledkov pobytu migrantov z Calais vo svojich mestách. Tieto protesty teraz zrejme zosilnejú.

„Prijať v mestách 30 či 40 osôb mi nepripadá ako problém,“ reagoval v nedeľu na kritiku predstaviteľ ľavicovej vlády Patrick Kanner. Migranti si podľa neho zaslúžia „rešpekt a ľudskosť“.