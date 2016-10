Zomrel známy protivojnový aktivista Tom Hayden

Hayden viedol v 60. rokoch protestné hnutie proti vojne vo Vietname a neskôr ako poslanec kalifornského parlamentu a plodný spisovateľ – napísal 19 kníh – a lektor presadzoval reformu amerických politických inštitúcií. Informovala tlačová agentúra AP.

V roku 1968 pomáhal organizovať protivojnové demonštrácie počas národného kongresu Demokratickej strany v Chicagu, ktoré sa zvrhli v násilnosti a vyústili v slávny proces Chicagskej osmičky a neskôr sedmičky (Chicago 8 a 7).

V procese bol Hayden spolu s troma ďalšími odsúdený za prekročenie hraníc amerického štátu s cieľom vyvolať nepokoje. Rozsudky boli neskôr zrušené a oficiálna správa označila násilnosti za „policajné výtržnosti“, napísala tlačová agentúra AP.

O procese boli napísané viaceré knihy, divadelná hra a Hayden o ňom napísal knihu úvah nazvanú Voices of the Chicago 8: a Generation on Trial (Hlasy chicagskej osmičky: Proces s generáciou).

Hayden bojoval za politické a občianske práva a zvažoval žurnalistickú kariéru, ale „nechcel som písať o svete, chcel som ho zmeniť,“ zveril sa vo svojich pamätiach.

Počas vojny vo Vietname uskutočnil niekoľko sporných návštev Severného Vietnamu a Kambodže, vrátane návštevy v roku 1972 s herečkou Jane Fondovou, s ktorou neskôr uzavrel manželstvo. Manželmi boli 17 rokov.

„Vždy dával prednosť práci a tomu, aby sa veci urobili pred postávaním na okraji a protestovaním,“ povedala kedysi o Haydenovi Jane Fondová.

Hayden neúspešne kandidoval do amerického Senátu, za guvernéra Kalifornie a starostu Los Angeles. V roku 1982 bol však zvolený za poslanca dolnej komory kalifornského zákonodarného zboru a neskôr aj senátu a túto funkciu vykonával takmer 20 rokov, dodali Los Angeles Times.