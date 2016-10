Vyznamenanie českého vojnového hrdinu sprevádzajú nejasnosti

Jiří Brady, ktorý má 88 rokov, si mal poctu prevziať 28. októbra na Pražskom hrade. Na zozname pozvaných však podľa Hermana už nie je. Hrad, naopak, tvrdí, že nikoho nevyškrtol. Brady prežil koncentračné tábory Terezín a Auschwitz-Birkenau; o vojnových útrapách prednáša na celom svete.

Prezident Miloš Zeman v sobotu podpredsedovi vlády Andrejovi Babišovi (ANO) potvrdil, že požiadal ministra kultúry Daniela Hermana (KDU-ČSL), aby zrušil schôdzku s dalajlámom. Poprel vraj ale, že by vec spojil s ocenením jeho strýka Jiřího Bradyho.

Babiš to v sobotu povedal novinárom po stretnutí s prezidentom na zámku v Lánoch. Hnutie ANO sa podľa Babiša poradí, ako bude postupovať vo veci ocenenia Bradyho. Pokiaľ mu Hrad vyznamenanie sľúbil, jeho neudelenie by bolo neprijateľné, povedal Babiš.

Celú situáciu komentoval aj Brady: „Podľa oficiálnych informácií by som vyznamenanie T.G. Masaryka mal dostať. Síce mám vyznamenania z rôznych krajín, ale z domovskej vlasti by to bolo bolo veľmi príjemné“.