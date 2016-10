Španielsky kráľ začal nové kolo konzultácií o vláde

Členovia federálneho výboru PSOE totiž v nedeľu oznámili, že sa pri parlamentnom hlasovaní o vyjadrení dôvery úradujúcemu premiérovi Rajoyovi zdržia. Vďaka tomu sa Španielsko vyhne tretím parlamentným voľbám v priebehu jediného roka a skončí sa obdobie neistoty.

Rajoya by malo v hlasovaní o dôvere podporiť 170 poslancov parlamentu, z toho 137 z jeho PP. PSOE, ktorú zastupuje v parlamente 85 poslancov, zaznamenala v posledných parlamentných voľbách – vlani v decembri – i v predčasných v júni tohto roku najhorší výsledok vo svojich dejinách.

Diskusie o tom, ako sa má PSOE v tejto situácii zachovať, vyvolali v strane rozpory, čo sa prejavilo aj v nedeľu, keď časť regionálnych lídrov PSOE pohrozila, že bude ignorovať rozhodnutie vedenia strany a bude hlasovať proti Rajoyovi. Politickí analytici vyslovili obavu, že tento ich postoj by mohol viesť k rozštiepeni­u PSOE.

Agentúra AP dnes informovala, že kráľ Filip VI. dnes začína sériu konzultácií so šéfmi politických strán. Následne by podľa očakávaní mal Rajoya poveriť zostavením vlády.

Hlasovanie o dôvere novému premiérovi v parlamente bude mať dve kolá. Predpokladá sa, že v prvom kole Rajoy nezíska v 350-člennom parlamente absolútnu väčšinu hlasov, takže sa bude musieť konať druhé kolo hlasovania, v ktorom stačí, aby získal jednoduchú väčšinu hlasov.

Ak nedôjde k nijakým nepredvídaným zvratom, parlament by mal Rajoya vo funkcii predsedu vlády schváliť do tohto víkendu. Ak by Španielsko ani po dvoch parlamentných voľbách nemalo do konca októbra novú vládu, uskutočnili by sa v krajine už tretie parlamentné voľby v priebehu jediného roka.

Súčasná situácia, keď zlyhali pokusy o vytvorenie koaličnej vlády, je pre Španielsko úplne novou skúsenosťou, pretože tento štát viedli po desaťročia buď ľudovci, alebo socialisti – Španieli nikdy nemali koaličnú vládu.