Problém so zmluvou CETA musí vyriešiť Belgicko, tvrdí hovorca komisie

Hovorca tiež odmietol, že by úniová exekutíva „pracovala s ultimátami“.

Podpis zmluvy CETA, modernú obchodnú dohodu uzatváranú s veľmi blízkou krajinou Európy, sa má uskutočniť vo štvrtok na summite EÚ-Kanada v Bruseli. Parlament belgického frankofónneho Valónska ale napriek pokračujúcim intenzívnym rokovaniam odmieta dať ústrednej vláde v Bruseli potrebný súhlas, a preto je konanie vrcholnej schôdzky ohrozené.

„Spravili sme absolútne maximum pre to, aby sa všetky obavy valónskych poslancov rozptýlili a mali sme veľkú snahu s nimi priamo komunikovať,“ povedal v pondelok agentúram ČTK a TASR podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Pripomenul, že s regionálnou valónskou samosprávou vyjednávali zástupcovia komisie, ústredná belgická vláda a aj kanadská ministerka obchodu Chrystie Freelandová. Tá v piatok po krachu svojich rozhovorov vyhlásila, že podľa jej názoru EÚ nie je v situácii, kedy by dohodu mohla uzavrieť.

Cez víkend preto dostalo Belgicko čas do pondelňajšieho večera, aby vec vyriešilo a vyjasnilo sa, či bude možné vo štvrtok zorganizovať stretnutie s kanadským premiérom Justinom Trudeaua v Bruseli. Predseda valónskeho parlamentu André Antoine v pondelok dopoludnia reagoval vyhlásením, že „ultimáta nemôžeme rešpektovať“ a Valónsko žiada transparentnosť a rešpektovanie demokratických pravidiel.

Aj valónsky premiér Paul Magnette v sobotu potvrdil, že je stále proti dohode. Tvrdil však, že už zostáva vyriešiť iba niektoré drobnosti. Text CETA nie je možné zmeniť, snahy vyjednávačov sa doteraz sústredili na riešenie valónskych obáv z dohody v právne záväznej sprievodnej deklarácii.

„V tejto chvíli máme pocit, že je dôležité, aby s riešením prišli naši belgickí partneri,“ vyhlásil v pondelok pred novinármi hovorca komisie Schinas. Detaily posledných návrhov riešenia ale nechcel detailnejšie rozoberať. Pondelok večer podľa neho budú kvôli tejto záležitosti v kontakte šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker, predseda Európskej rady Donald Tusk a premiéri Belgicka a Kanady Charles Michel a Justin Trudeau.

Schinas tiež nepriamo potvrdil názor, že ak by sa štvrtkový summit s Kanadou neuskutočnil, uzavretie CETA stále bude otvorenou otázkou. Komisia podľa Schinasa teraz vyzýva k trpezlivosti. Informovaní činitelia si pritom myslia, že Belgicko bude schopné vyriešiť momentálny pat, daný do značnej miery internou belgickou politikou, v priebehu niekoľkých týždňoch a po odkladoch by tak zmluva mohla byť podpísaná v novembri alebo začiatkom decembra.