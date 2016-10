Podľa prieskumu chce 30% Ukrajincov trvalo žiť v zahraničí

SITA |

Celkovo 30 percent Ukrajincov by chcelo mať trvalý pobyt v zahraničí, 40 percent by tam chcelo len pracovať, pričom doma by zostalo takmer 65 percent, vyplýva z prieskumu verejnej mienky, ktorý v septembri realizovala sociologická skupina Rating. Informovala o tom dnes agentúra UNIAN.