Clintonová si upevnila pozíciu medzi mladými voličmi

Celkom 60 percent mladých ľudí, ktorí plánujú ísť k voľbám, chce podľa prieskumu dať hlas demokratickej kandidátke, zatiaľ čo republikánsky sok má podporu 19 percent z nich. Libertarián Garry Johnson by dostal 12 percent ich hlasov a kandidátka Strany zelených Jill Steinová percent šesť.

„Celkom by som si priala, aby kandidoval niekto iný, za kým by som stopercentne stála,“ vyjadrila podľa AP názor mnohých mladých voličov tridsaťročná stúpenkyňa republikánov Liane Golightlyová, ktorá sa kvôli odporu k podľa nej „detinskom“ Trumpovi rozhodla voliť Clintonovú.

Podľa prieskumu sa za posledný mesiac, ktorému v kampani dominovali obvinenia Trumpa zo sexuálnych útokov a jeho spochybňovanie regulárnosti volieb, priklonilo ku Clintonovej množstvo mladých, ktorí by za iných okolností volili pravicu. Zjavné je to obzvlášť na mladých bielych voličoch, ktorých sa podľa ankety chystá podporiť niekdajšiu ministerku zahraničia 35 percent, zatiaľ čo za Trumpa chce hlasovať 22 percent z nich. Ešte nedávno pritom podporovalo Clintonovú menej ako 30 percent belochov do 30 rokov.

Medzi černochmi a hispáncami má demokratka trvalo vysokú podporu a v jej prospech podľa prieskumu hrá fakt, že rastie počet mladých černochov, ktorí chcú ísť k voľbám. Zatiaľ čo v septembri sa takto vyjadrilo 39 percent z nich, teraz je to o desať percent viac. Medzi bielymi je to 51 percent a u hispáncov zhruba 40 percent.

Prieskum vykonala v prvej polovici októbra AP v spolupráci s výskumným centrom NORC a univerzitou v Chicagu v rámci projektu zameraného na monitorovanie postojov mladých voličov.

Podiel mladých Američanov na celkovej populácii vzhľadom na demografický vývoj rastie a zároveň klesá podiel belochov. Ľudia vo veku 18 až 35 rokov tento rok tvoria tretinu elektorátu, podľa niektorých prieskumov však môže oproti minulým voľbám klesnúť ich volebná účasť. Pre Clintonovú bude preto podľa expertov v posledných dvoch týždňoch kampane dôležité motivovať k voľbám práve mladých.