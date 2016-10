HRW: Turecká polícia sa po puči dopúšťala mučenia

ČTK |

Turecká polícia sa po zmarenom júlovom pokuse o vojenský prevrat údajne dopúšťala mučenia či zlého zaobchádzania so zadržanými. Uviedla to organizácia na ochranu ľudských práv Human Rights Watch (HRW). Tureckí predstavitelia to popierajú.