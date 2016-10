Kyjev skúma údajné kompromitujúce kremeľské e-maily

Surkovove údajné e-maily, ktoré v pondelok publikovala hackerská skupina KyberJunta, popisujú akcie naplánované na západe Ukrajiny, najmä v Zakarpatskej oblasti. Rusko tam podľa hackerov chce povzbudiť volanie po zmene statusu oblasti, ktorá by mala viesť k federalizácii krajiny, predčasným parlamentným a prezidentským voľbám a diskreditácii súčasného prezidenta Petra Porošenka. Moskva pritom do svojich plánov vraj chce zapojiť aj Maďarsko a Rumunsko, ktoré so Zakarpatskou oblasťou susedia.

Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov v utorok autentickosť Surkovových e-mailov poprel. „Je to schopný človek, a tak sa mu pochopiteľne všetci snažia všeličo vložiť do úst. Väčšinou to nezodpovedá skutočnosti, čo je aj tento prípad,“ povedal novinárom hovorca.

Ukrajinská kontrarozviedka SBU v utorok vydala vyhlásenie, podľa ktorého údajnú Surkovovu poštu skúma. Obsah publikovaných textov je ale podľa tajnej služby „prakticky slovo od slova“ totožný s dokumentmi, ktoré polícia objavila v dome jedného zo zakarpatských separatistov. Ľudia, ktorí tieto dokumenty šíria, sú podľa SBU „zverbovaní alebo bezprostredne spojení s ruskou tajnou službou“.

V Zakarpatskej oblasti, ktorá bola v medzivojnovom období ako Podkarpatská Rus súčasťou vtedajšieho Československa, pôsobí niekoľko skupín etnických Rusínov požadujúcich autonómiu alebo federálny status. Kyjev ale trvá na unitárnom usporiadaní krajiny a autonomistov, ktorí sú údajne napojení na Moskvu, tvrdo stíha. Autonómiu početnej skupiny zakarpatských Maďarov na Kyjeve požaduje aj Budapešť.