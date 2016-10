Podľa prieskumov ostáva favoritom francúzskej pravice Juppé

Kým Juppého by v novembrových primárkach podporilo 41 percent opýtaných, teda o štyri percentuálne body viac ako minulý mesiac, Sarkozyho podpora podľa prieskumu agentúry Ipsos klesla od septembra o tri percentuálne body na 30 percent.

Žiaden z piatich ďalších, menej známych kandidátov tradičnej pravice, by nezaznamenal výraznejší zisk. V druhom kole primárok, ktoré sa budú konať 27. novembra, sa preto takmer určite stretnú práve Juppé, ktorý predsedal vláde v rokoch 1995 až 1997, a Sarkozy, ktorý bol v čele štátu v rokoch 2007 až 2012. Tento duel by podľa prieskumu vyhral Juppé a to s podporou 60 percent opýtaných.

Víťaz primárok tradičnej pravice má podľa agentúry Reuters vysokú šancu stať sa ďalším francúzskym prezidentom a to aj vzhľadom na rekordne nízku popularitu súčasného socialistického prezidenta.

Hollande síce ešte neoznámil, či sa bude o ďalší päťročný pobyt v Elyzejskom paláci uchádzať, ľavicové strany sa už ale začínajú obzerať po nádejnejšom kandidátovi. Len štyri percentá opýtaných je s prácou súčasnej hlavy štátu podľa prieskumu zverejnenom v denníku Le Monde spokojných. Naopak sedemdesiat percent opýtaných vyjadrilo so súčasnou hlavou štátu nespokojnosť a 26 percentám je Hollande ľahostajný.

Víťaz primárok tradičnej pravice by sa budúci rok v druhom kole prezidentských volieb mohol stretnúť s kandidátkou krajnej pravice, predsedníčkou Národného frontu (FN) Marine Le Penovou. Tá však podľa politológov nemá šancu osloviť tradičného voliča socialistov, ktorí radšej v druhom kole dajú hlas kandidátovi, ktorý vzíde víťazne zo súboja Juppé – Sarkozy.