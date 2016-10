Nikolič: Srbsko nikdy neuvalí sankcie na Rusko

„Nechceme nadržiavať žiadnej strane, keď sú naši priatelia rozhádaní, pretože by sme mohli o jedného prísť a nikdy nezískali ďalšieho,“ vysvetlil srbský prezident, ktorého citovala agentúra TASS.

Nikolič sa zároveň poďakoval svojmu bieloruského partnerovi Alexandrovi Lukašenkovi za to, že „stál pri Srbsku v ťažkých časoch“ a dokonca navštívil jeho krajinu v roku 1999, keď ju bombardovalo NATO. Srbský prezident v pondelok označil niektoré z podmienok pre vstup do Európskej únie za ponižujúce.

„Pre Srbsko boli vytvorené niektoré nové kapitoly. Iné kandidátske štáty nemuseli plniť tieto podmienky, z ktorých sú niektoré dokonca ponižujúce,“ povedal Nikolič bez spresnenia.

Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič minulý týždeň v stredu vyhlásil, že Srbsko čelí tlaku Západu, aby sa pripojilo k sankciám proti Rusku za jeho kroky v Sýrii. Tento tlak označil za „absolútne neprijateľný“.

Minister v ostro formulovanom vyhlásení uviedol, že Srbsko je pod tlakom, „aby – diplomaticky povedané – uviedlo do rovnováhy svoju zahraničnú politiku“ s Európskou úniou a uvalilo sankcie na Rusko.

„Srbsko chce vstúpiť do EÚ, ale neurobí nič, čo by bolo proti jeho národným záujmom… Chceme mať dobré vzťahy so všetkými, ale nepôjdeme proti sebe,“ povedal Dačič.