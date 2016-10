OSN očakáva masový útek obyvateľstva z Mosulu

Iracký generál Hajdar Fázil spresnil, že obyvateľov lokality Tub Zawa a ďalších blízkych dedín s ohľadom na ich bezpečnosť previezli do tábora v blízkosti mesta Cházir. Iracké velenie sa totiž obáva, že táto oblasť by sa mohla stať terčom delostreleckej paľby zo strany Islamského štátu (IS). Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) medzičasom informovala, že od začiatku bitky o Mosul, ktorú vládne sily spustili 17. októbra s cieľom oslobodiť toto mesto od IS, bolo z ohrozených obcí takto presídlených najmenej 8940 osôb.

Ďalšie boje o Mosul budú náročnejšie aj vzhľadom na prítomnosť civilistov v meste. Podľa odhadov OSN je ich tam asi 1,5 milióna. Koordinátorka OSN pre humanitárne operácie v Iraku Lisa Grandeová v rozhovore pre Reuters pripustila, že masový odchod civilistov z Mosulu by sa mohol začať už o niekoľko dní.

Grandeová vyjadrila tiež obavy, že IS by sa pred útočiacimi jednotkami protivníka mohli uchýliť k použitiu chemických zbraní, aby zastavili ich útok.