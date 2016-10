Turisti nechodia. Taiwan cíti čínsky tlak

Zlepšujúce vzťahy sa Pekingu a Tchaj-peja pred niekoľkými mesiacmi postupne začali chladnúť. A teraz sa zdá, že ich Čína zavrela priam do mrazničky. Zmena prišla po januárovom prezidentskom víťazstve Tsai Ing-wen z Demokratickej progresívnej strany. Stala sa prvou ženskou hlavou štátu. Do úradu nastúpila v máji. Odvtedy klesol počet turistov z pevninskej Číny na Taiwan o 20 až 30 percent.

"Je to viditeľné. Ja sa zameriam na trocha iných klientov, takže pokles čínskych turistov až tak necítim. Ale chápem mnohých mojich priateľov, že sa sťažujú,“ hovorí turistický sprievodca Kevin He.

Čo sa teda v čínsko-taiwanských vzťahoch stalo? Predchádzajúci prezident Ma Jing-ťiou z Kuomintangu ich dostal na historickú úroveň. V roku 2015 sa dokonca stretol s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom. Bola to prvá takáto schôdzka Pekingu a Tchaj-peja od roku 1949, keď občiansku vojnu vyhrali čínski komunisti a nacionalisti sa stiahli na ostrov Taiwan. Lenže, zdá sa, že mnohí Taiwančania neboli na takúto zmenu vo vzťahoch pripravení. "Lepšia komunikácia s Čínou údajne pomohla našej ekonomike. Asi áno. Pre mňa je však problém, že to podľa mňa pomohlo len pár vyvoleným,“ tvrdí Čchuang Čching-ji, popíjajúc kávu v kaviarni v Taipei 101. Na otázku, či sa cíti ako Číňanka, alebo ako Taiwančanka, odpovedá, že to druhé. Rovnako ako viacero oslovených mladých ľudí.

Aj to bol jeden z dôvodov, pre ktorý Čchuang Čching-ji podporovala za prezidentku Tsai Ing-wen. "Chce trocha inú úroveň vzťahov s Pekingom. Čína si za to, že vzťahy ochladli, môže sama. Myslela si, že všetko dostane hneď,“ povedala mladá Taiwančanka.

Je jasné, že Peking nie je novou prezidentkou nadšený. Čína popiera, že by mala v prsty v tom, že na Taiwan mieri menej turistov. Nikto však nepochybuje, že Peking takto tlačí na Tchaj-pej. Ukázalo sa to aj pri nedávnom zasadnutí Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), čo je úrad OSN. Taiwan žiadal zastúpenie na schôdzke, ale nedostal ho. Zjavne aj preto, lebo komunistická Čína s tým nesúhlasila.

"Bezpečnosť a letecká prevádzka sa týka všetkých bez ohľadu na politické rozhodnutia. Žiadame len zmysluplné zastúpenie,“ uviedla ešte pred stretnutím ICAO Ho Šu-pching, zástupkyňa generálneho riaditeľa taiwanského Úradu pre civilné letectvo.

Ešte v roku 2013, keď sa tiež konalo vrcholné stretnutie ICAO, Taiwan na ňom byť mohol. Bolo to však za minulého prezidenta. Teraz Peking novej líderke Tsai vyčíta, že nechce rešpektovať konsenzus z roku 1992, ktorý hovorí o tom, že existuje len jedna Čína. Fakt však je, že tento princíp si obe strany vysvetľujú po svojom. A ani Tsai, hoci ju z toho Peking obviňuje, priamo nehovorí o nezávislosti Taiwanu.

"Vyzývam obe strany, aby odložili historickú záťaž a zapojili sa do pozitívneho dialógu, z ktorého získali obe strany,“ vyhlásila Tsai začiatkom októbra. Zároveň však povedala, že Taiwan sa neskloní pred nátlakom.

Podľa viacerých pozorovateľov sa v tejto chvíli vzťahy Číny a Taiwanu ťažko niekam pohnú. Na budúci rok chystá Peking kongres komunistickej strany a po ňom môžu byť politické karty rozdané trochu inak.

Čína okrem toho bude asi čakať na to, ako sa Tsai bude dariť v úlohe prezidentky. Podľa viacerých prieskumov je popularita političky momentálne okolo 45 percent, kým pred niekoľkými mesiacmi to bolo viac ako 60 percent. V septembri zažila veľké demonštrácie proti dôchodkovej reforme. Protestovali aj zástupcovia turistického priemyslu, ktorým sa nepáči pokles návštevníkov z Číny.

"Zdá sa, že jediným riešením pre Tsai bude akceptovať konsenzus z roku 1992. Alebo nájde cestu, ako by jej vláda princíp jednej Číny rešpektovala nejakým iným spôsobom,“ uviedol pre Pravdu taiwanský politológ Nathan Li z Mingčchanovej univerzity v Tchaj-peji. "Čína je príliš silná na to, aby ju Taiwan obišiel,“ myslí si expert.

Ďalší taiwanský politický odborník Lin Čchia-šin si však myslí, že Tsai bude pre Peking tvrdší oriešok. "Tlak na ňu rastie. Najviditeľnejšie je to práve na otázke úbytku turistov. Tsai si však získala dôveru USA,“ vyhlásil pre Pravdu Lin, narážajúc na to, že aj Amerika by si želala, aby Taiwan mal s Čínou dobré vzťahy. "Tsai sa podarilo tento tlak zo strany Spojených štátov zvládnuť. Dáva jej to priestor na kontakty s Čínou,“ myslí si Lin, ktorý vyučuje na Fo Kuangovej univerzite.