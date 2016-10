Rozkaz Pentagonu veteránom: Vráťte odmeny

V roku 2000, keď si v USA uvedomili, že konflikty v Afganistane a Iraku sa tak skoro neskončia, vojenské velenie trpelo nedostatkom kádrov v prvej línii. Nasledoval nábor spojený s finančnou odmenou. Náborové strediská sľubovali nemálo za podpis zmluvy s Pentagonom vo forme jednorazovej prémie. Najštedrejší boli v kalifonskej Národnej garde, v ktorej rozdali viac ako 15 miliónov dolárov. Dôvodom bolo dlhodobé neplnenie plánu náboru. Napokon však zistili, že dôvod na štedrosť neexistoval a úradníčku, ktorá podpisovala dokumenty o odmenách, odsúdili na dva a pol roka za mrežami a viac ako desiatim tisíckam veteránom rozposlali listy s Jóbovou správou.

„Mnohí z nich splácajú hypotéku. Iní platia za získané vzdelanie. Ľudia neraz žijú z rúk do úst. Jednoducho nás ponížili,“ reagoval kongresman Jackie Speyer citovaný portálom Nydailynews. Jeho kolega z Kongresu USA Kevin McCarthy pripomenul: „Ľuďom, ktorých nasadili do krízových miest a nevedeli či sa odtiaľ vôbec vrátia, dnes navrhujú, aby vrátili odmeny spred desiatich rokov. Je to hanba . Veď sú to hrdinovia, a nie podvodníci“.

Audit pokračuje a v konečnom dôsledku, v rámci celých USA, môže ísť o stovky miliónov dolárov. Pentagon situáciu zatiaľ nekomentoval. Tým skôr, že konflikty v oblasti sa ešte neskončili a velenie potrebuje nové doplnenie živej sily.

Denník Los Angeles Times v súvislosti s vrátením odmien pripomenul, že Kongres už pred dvomi rokmi vedel o chystanom kroku Pentagonu, ale podľa jeho viacerých členov vraj nemohol zasiahnuť. Andreas Müller, zodpovedný za federálnu politiku na ochranu štátu osobne napísal kongremanom list obsahujúci plán ako problém vyriešiť. V pondelkovom rozhovore pre Los Angeles Time však konštatoval, že doteraz neprišla žiadna reakcia. „Realizácia návrhu by bola drahá,“ myslí si Müller o mlčaní Pentagonu.

„V konečnom dôsledku najvyššiu cenu platili vojaci,“ tvrdí major Matthew Beevers, zástupca veliteľa Národnej gardy v Kalifornii „Boli by sme viac ako šťastní, ak by sa nám podarilo zbaviť týchto ľudí dlhu. Ibaže to nemôžeme. Museli by sme porušiť zákon.“

V súčasnosti Kongres USA analyzuje apelácie vojakov – veteránov ako jednu z foriem, ktorá by pomohla dosiahnuť zrušenie vrátenia odmien. „Sú to chrabrí ľudia, ktorí boli pripravení slúžiť vlasti a každú penny si poctivo zarobili,“ napísala tento týždeň Nancy Pelosiová, líderka demokratov v Snemovni reprezentantov v liste hovorcovi Paulovi Ryanovi a Mitchovi McConnellovi, šéfovi väčšiny v Senáte. „Naši vojaci-veteráni nesmú niesť zodpovednosť za vyplácanie prehnaných odmien ministerstva obrany spred niekoľkých rokov,“ dodala Pelosiová.