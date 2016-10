Iracké špeciálne jednotky evakuujú dediny blízko Mosulu

Iracká vláda zaregistrovala zatiaľ rekordný denný počet utečencov z Mosulu – podľa nej v utorok z mesta odišlo 3300 ľudí. Od začatia bojov o Mosul, teda za posledných deväť dní, utieklo z mesta podľa OSN viac ako 8900 ľudí. Podobné číslo – okolo 9000 osôb – zmieňuje aj Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Fazil povedal, že obyvatelia niekoľkých dedín boli prevezení do tábora u Chazarov. Špecialisti zabezpečujú oblasti východne od Mosulu, kde našli sieť tunelov, ktorými IS posielal bojovníkov a zásoby.

Podľa iného irackého veliteľa sa islamisti stiahli z mesta Šúra a presunuli sa do Mosulu. So sebou vzali civilistov, ktorých používajú ako ľudské štíty, a v oblasti nechali nastražené výbušniny, aby spomalili postup irackej armády. „Tieto malé dediny pre nich nemajú takú hodnotu, Mosul je oveľa dôležitejší. Nechcú plytvať svojou energiou,“ uviedol iracký generál.

Iracká armáda a jej spojenci sa približujú k Mosulu z niekoľkých smerov. Ofenzívy, ktorá začala 17. októbra, sa zúčastňuje asi 25.000 irackých vojakov, oddiely kurdských pešmergov, bojovníci sunnitských kmeňov a šiiti, ktorých účasť povolil stáť.

Ofenzíva potrvá týždne, zrejme aj mesiace. Radikáli mali mesiace na to, aby sa na operáciu pripravili, a predpokladá sa, že v meste i okolo neho vybudovali rozsiahle opevnenie.

OSN začala zverejňovať správy o krutostiach, ktorých sa IS dopúšťa na civilistoch pri ústupe. Aj hovorca vysokého komisára OSN pre ľudské práva Rupert Colville uviedol, že IS preváža do Mosulu z blízkeho okolia dedinčanov a robí z nich ľudské štíty. Niekoľko žien a dievčat vraj členovia IS postrieľali, pretože zaostávali pri presune za ostatnými.

Colville tiež kritizoval úrady v Kirkúku, kde IS minulý týždeň zaútočil na niekoľkých miestach a pozabíjal 80 ľudí. Úrady potom nariadili utečencom, ktorí žili mimo táborov, aby sa nechali zaregistrovať s ostatnými utečencami. Tábory v oblasti Kirkúku ale sú preplnené. „Kurdské oddiely vyhnali stovky rodín a bojíme sa, že ak to bude pokračovať, skomplikuje to už aj tak znepokojujúcu situáciu utečencov v oblasti,“ povedal Colville.

Útoky v Kirkúku boli považované za pokus IS odvrátiť pozornosť od mosulského frontu. Šiitske milície v utorok oznámili, že dostali za úlohu brániť severoiracký Tall Afar a zabrániť členom IS utekať z Mosulu do Sýrie. Turecký minister zahraničia Mevlut Cavusoglu v stredu povedal, že Turecko v prípade útoku na Tall Afar zakročí.

Do bojov o Mosul je zapojená aj francúzska lietadlová loď Charles de Gaulle. Francúzsko v stredu oznámilo, že prezident François Hollande rozhodol jej misiu predĺžiť do polovice decembra.