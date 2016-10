Umlčaný denník majú v hrsti Orbánovi ľudia

Holdingová spoločnosť Opimus Group v utorok večer oznámila, že jej dcérska firma získala 100 percent akcií vydavateľstva Mediaworks od jeho doterajšieho rakúskeho vlastníka.

Opimus prostredníctvom viacerých firiem vrátane schránkových ovláda Lőrinc Mészáros, Orbánov priateľ z detstva, tvrdia redaktori Népszabadságu, ktorí sú od 8. októbra, keď vyšlo posledné číslo ich novín, na nútenej dovolenke.

„Nič nedosvedčuje lepšie, že Mediaworks, vlastniace aj Népszabadság, sa stalo majetkom kruhov blízkych vláde, ako to, že Opimus Press vymenoval ihneď do vedenia mediálnej firmy dve osoby, ktoré doteraz riadili otvorene provládne noviny Magyar Idők,“ uviedol kolektív redaktorov vo vyhlásení na sociálnej sieti.

Doterajší rakúsky majiteľ vydavateľstva vo vyhlásení uviedol, že kupca si vybral aj na základe deklarovanej vôle „vážne preskúmať možnosť obnovenia pozastaveného vydávania Népszabadságu“. Zástupca šéfredaktora umlčaného denníka Péter Pető to označil za vrchol cynizmu.

„Po tom, čo Népszabadság popravili, sa chystajú ešte zneuctiť aj jeho mŕtvolu,“ povedal včera pre televíziu ATV. Osobne však považuje za nereálne, aby nový vlastník obnovil vydávanie renomovaného ľavicového denníka, ktorého premenu na provládnu hlásnu trúbu typu novín Magyar Idők si nevie predstaviť.

Podľa expremiéra Ferenca Gyurcsánya sa ovládnutie Népszabadságu chystalo niekoľko mesiacov. Súčasťou obchodu s rakúskym vlastníkom pritom bolo aj to, že vychádzanie ľavicového denníka pozastaví pod zámienkou jeho zlých hospodárskych výsledkov ešte on, aby nového majiteľa ušetril politického škandálu, tvrdí Gyurcsány. „Je to ten najhanebnejší čin, aký vláda môže spáchať proti slobode tlače a demokracii,“ citoval ho portál Index.hu.

O tom, že vydavateľstvo, ktoré popri Népszabadságu vlastní aj dvanásť regionálnych novín, hospodársky i športový denník, skončí v rukách rýchlozbohatlíka Mészárosa, sa špekulovalo už dávnejšie.

Bývalý inštalatér, ktorý je starostom dediny, kde spolu vyrastali s budúcim premiérom, je s odhadovaným majetkom 78 miliónov eur jedným z tridsiatich najbohatších Maďarov. Darí sa mu najmä od roku 2010, keď k moci prišiel jeho priateľ a jeho firmy začali dostávať štedré štátne objednávky. „V tom, že som to až sem dotiahol, nesporne zohrali úlohu Pán Boh, šťastie aj osoba Viktora Orbána,“ pripustil predvlani v jednom rozhovore.

Mészáros, ktorý v mediálnej oblasti doteraz nepodnikal, minulý týždeň nevylúčil, že aj týmto smerom rozšíri svoje záujmy. V rozhovore pre HírTV na otázku, či kúpi tlačové vydavateľstvo, pripustil, že si to „dokáže predstaviť“. „Pred pár rokmi by som si nepomyslel, že raz kúpim hotely a kúpil som,“ povedal bývalý plynár.

Mediálny expert Gábor Polyák usudzuje, že získaním vydavateľstva zabila vláda jednou ranou dve muchy. „Zbavila sa Népszabadságu a získala dôležité regionálne noviny aj s ich čitateľmi, ktorí zvyčajne nesledujú nezávislé spravodajské zdroje na internete,“ konštatoval.

Americká organizácia na ochranu ľudských práv Freedom House včera odsúdila snahu Orbánovej vlády o ovládnutie nezávislých médií. „Maďarská vláda používa vlastníctvo ako politický nástroj na umlčanie kritického spravodajstva,“ vyhlásil viceprezident organizácie Robert Herman. „Európska únia a Spojené štáty by mali dôrazne odsúdiť tento útok na tlač,“ dodal.

Orbánova vláda kúpu Mediaworks odmietla komentovať. „Opimus je otvorená, na burze obchodovaná spoločnosť, ktorá má množstvo vlastníkov a extenzívne investuje,“ vyhlásil vládny hovorca Bertalan Havasi s tým, že k tomu nemá čo dodať.