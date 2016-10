NATO skladá prápory na východe

Každá krajina bude mať jeden pod vedením USA, Británie, Kanady a Nemecka. Spolu pôjde o vyše štyritisíc vojakov. Prápory teraz jednotlivé líderské krajiny dávajú dohromady.

Pôjde o medzinárodné skupiny, to znamená, že sa do nich zapojí viacero štátov NATO. Nasadiť by ich mali v prvej polovici budúceho roku. Diskutovali o tom ministri obrany členských štátov aliancie na stretnutí v Bruseli. Slovensko zastupoval šéf rezortu Peter Gajdoš.

"Vyhodnotíme pokrok v plánovaní pre väčšiu prítomnosť NATO vo východnej časti našej aliancie a tiež v čiernomorskom regióne,“ povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Zdôraznil, že ide o vyváženú odpoveď hrozby v nebezpečnom sve­te.

Posilňovanie východného krídla aliancie sa začalo v roku 2014 po ruskej anexii Krymu a vojenskej a finančnej podpore Moskvy separatistom na východe. Uviedol to aj Stoltenberg.

„Rusko pokračuje v destabilizácii východnej Ukrajiny prostredníctvom vojenskej a finančnej podpory pre separatistov. V južnom susedstve NATO Rusko pokračuje v podpore režimu Bašára Asada v Sýrii, čo je tiež veľmi znepokojujúce,“ vyhlásil generálny tajomník.

Moskva obvinenia odmieta a kritizuje alianciu za údajné zvyšovanie napätia na východe Európy. Stoltenberg pripomenul, že NATO chce viesť s Kremľom dialóg. Rusko však podľa neho pokračuje v asertívnych vojenských manévroch vrátane veľkých neohlásených cvičení.

Podľa denníka Izvestija Rusko posilní svoju Baltickú flotilu v Kaliningrade dvoma loďami s raketami s doletom až 1 500 kilometrov. Dve korvety triedy Bujan sú schopné niesť aj strely s jadrovými hlavicami. V tejto situácii mieria na východ aliancie štyri prápory. Okrem spomenutých líderských krajín už o príspevkoch do nich hovoria Francúzi, Dáni či Taliani.

Britský minister obrany Michael Fallon pre denník Wall Street Journal potvrdil, že Londýn vyšle do Estónska 800 vojakov, tanky, bojové vozidlá aj drony. Tankami, obrnenými transportérmi a asi tisíc vojakmi prispejú do svojho práporu v Poľsku Američania.

Aj Slovensko sa bude podieľať na lepšej ochrane východného krídla hranice. Od roku 2017 v rámci iniciatívy visegrádskej štvorky prispeje do výcvikovej misie v Pobaltsku. Každá krajina postupne pošle 150 vojakov v trojmesačnej rotácii. Tieto jednotky však nebudú súčasťou štyroch bojových práporov. Nedá sa však vylúčiť, že v budúcnosti by sa k nim mohli pripojiť.

NATO na stretnutí ministrov obrany riešilo aj posilnenie svojej prítomnosti v Čiernom mori, ktoré turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nazval ruským jazerom. Aliancia mala tiež oznámiť spustenie operácie Sea Guardian na pomoc misii EÚ Sophia v Stredozemnom mori, ktorá bojuje s pašerákmi ľudí. V operácii Sophia budú pôsobiť v desaťčlennej rotácii aj slovenskí vojenskí policajti, ktorí by sa mali od januára 2017 pripravovať v Nemecku.

Aliancia a únia plánujú spoluprácu vo viacerých oblastiach, ako sa na tom dohodli už vo Varšave. Pracuje na tom aj slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. NATO sa viac zapojí do boja s teroristickou organizáciou Islamský štát (IS).

Od minulého týždňa monitoruje vzdušný priestor v západnej Sýrii a Iraku lietadlami so systémom AWACS. Pomáha tak globálnej koalícii bojujúcej proti IS. Už od januára by malo NATO začať s výcvikovými aktivitami priamo v Iraku. Do takejto misie by sa napríklad v podobe odmínovačov mohlo zapojiť v budúcnosti aj Slovensko.