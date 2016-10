Porošenko iba zvíril politický prach

Ako sa však ukázalo, nemecká kancelárka Angela Merkelová nepovažuje tému dnes za aktuálnu. Podľa nej musí Kyjev najprv schváliť volebný zákon a vyhlásiť v Donbase voľby. Rovnaký názor prezentoval v Berlíne aj francúzsky prezident François Hollande.

Napokon ruský líder Vladimir Putin už dávno pripustil možnosť vyzbrojiť príslušníkov pozorovateľskej misie OBSE osobnou zbraňou kvôli sebaobrane. O spomínanej možnosti hovoril už 14. apríla v televíznej relácii Priama linka.

V samotnom Berlíne iba nevylúčil možnosť „rozšírenia“ právomocí zahraničných pozorovateľov. Stačilo to však na to, aby časť ukrajinskej politickej scény bola v strehu a ďalšia obvinila prezidenta Porošenka zo „zrady národných záujmov“, keď súhlasil s poradím – najprv voľby na vzbúrenom juhovýchode krajiny a až potom ostatné. Vrátane kontroly hranice Donbasu s Ruskom. Tak ako to v Berlíne odkázala jasne Kyjevu Merkelová s dodatkom „potom uvidíme“.

Koncepcia nasadenia ozbrojenej misie OBSE z pohľadu Kyjeva obsahuje div nie štruktúru, ktorá by zobrala na svoje plecia riadenie v Donbase počas volieb, ako aj krátko po nich. „Tak ako to bolo v Kosove v roku 1999,“ pripomína ukrajinský portál Glavnoe.ua.

„Je to hnilá cestovná mapa. Nič také sa nikdy nestane. Frakcia Národného frontu v parlamente ju nepodporí, rovnako ako väčšina v poslaneckej snemovni,“ reagoval na závery berlínskeho summitu na jednej zo sociálnych sietí „vlastenec“ Arsen Avakov, minister vnútra a jeden z predstaviteľov, ako na Ukrajine hovoria, „strany vojny“.

A čo v takej situácii môže urobiť Porošenko počuť rétorickú otázku aj v Kyjeve s následnou odpoveďou – nič. V prípade informácie o nasadení ozbrojenej misie OBSE to bolo preto zo strany ukrajinského prezidenta iba „plesknutím do vody“. Už aj preto, lebo aj samotná ústava OBSE s nasadením ozbrojenej misie neráta.

„Najprv by ju mali zmeniť, potom investovať veľké peniaze a napokon realizovať samotný plán. A navyše musí o tom organizácia rozhodnúť jednohlasne. Stačí jedno nie spomedzi 57 členov a je koniec plánom,“ konštatoval ukrajinský politológ Michail Pogrebinskij s tým, že otázna je aj schopnosť OBSE kontrolovať 450 kilometrov dlhú hranicu.

„Ak by som bol na Putinovom mieste, tak by som súhlasil s možnosťou ozbrojenej misie. Hovoriť o nej možno, ale nič z toho nebude. Nie je to totiž fyzicky možné. A vie to nielen Porošenko, ale aj jeho minister zahraničia Pavlo Klimkin,“ dodáva Pogrebinskij.

Aj jeho kyjevský kolega Vladimir Fesenko sa drží pri zemi. Tvrdí totiž, že „je naivné očakávať od Nemecka, Francúzska, a tým viac Ruska, súhlas s naším postojom a splnenie všetkého, čo navrhneme“. A ako dodal, bez ohľadu na to, kto je na Ukrajine prezidentom a v akom formáte sa o Ukrajine rokuje. „Buď dosiahneme kompromis, alebo z toho nič nebude,“ uzavrel Fesenko.

Porošenka napokon nepriamo „zradil“ aj jeho šéf diplomacie Klimkin, citovaný aj charkovským spravodajským portálom Nahnews.org, keď po návrate z Berlína do Kyjeva, na rozdiel od prezidenta, síce potvrdil veľkú diskusiu na danú tému, ale zároveň musel konštatovať, že „naše postoje boli diametrálne odlišné“.

Nezabudol však alibisticky dodať, že „dôležitá je už samotná diskusia“, v ktorej vraj budú pokračovať vo Viedni. Pritom už bolo isté, že o nasadení ozbrojenej misie OBSE v Donbase sa nebude rokovať ani na najbližšom stretnutí tzv. kontaktnej skupiny v Minsku, ktoré sa konalo 26. októbra.