V Británii sa už cudzinci necítia vítaní

Pre britský denník The Independent Premová povedala: „Tón sa zmenil. Žiadny Brit by mi v minulosti nepovedal: My ťa tu už nechceme. Ale teraz rozdeľujú na my a oni.“

Britská premiérka Theresa Mayová čelí kritike za zhoršenie atmosféry voči cudzincom. Sergei Cristo, známy aktivista s ruskými koreňmi sa pre britský denník vyjadril:„ Mayová používa veľmi kontroverzný jazyk. Polovica krajiny hlasovala proti brexitu, ale ona im hovorí: ‚Neozývajte sa, prehrali ste, už nereprezentujete Veľkú Britániu.‘“

Rastúcu antipatiu voči Nemcom, a cudzincom vo všeobecnosti, potvrdil aj nemecký profesor Mischa Dohler, ktorý žije v Londýne so svojou rodinou už 15 rokov. Uviedol, že prvýkrát zvažuje svoju budúcnosť v inej krajine ako v Británii, a to aj napriek tomu, že dostal ponuku vyučovať na prestížnej univerzite v Cambridge.

Ďalšia celosvetovo renomovaná univerzita v Oxforde bola síce tento rok po prvýkrát na čele mimoriadne uznávaného rebríčka Times Higher Education World University, ale aj samotný vicerektor Oxfordu varoval pred negatívnymi dôsledkami, ktoré brexit môže v rokoch po brexite znamenať nielen pre jeho univerzitu, ale aj pre britské školy vo všeobecnosti.