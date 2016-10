Televízia Prima pozastavila reláciu s pamätníkom holokaustu

Škandál, ktorý vyvolalo tvrdenie ministra kultúry Daniela Hermana, že vyškrtnutie jeho strýca zo zoznamu oceňovaných je pomstou Hradu za to, že Herman neposlúchol Zemana a stretol sa v Prahe s tibetským dalajlámom, neutícha.

Kým Poslanecká snemovňa i premiér Bohuslav Sobotka sa pokúsili upokojiť rozbúrenú atmosféru tým, že Bradymu včera udelili pamätné medaily, televízia Prima priliala olej do ohňa, keď v stredu večer stiahla z programu Show Jana Krausa, do ktorej si známy zabávač pozval popri pamätníkovi holokaustu desiatky kritikov hlavy štátu.

Prima, ktorá má povesť Zemanovej obľúbenej televízie, predvčerajšie neodvysielanie show, ktorú nahradila reprízou staršej relácie, zdôvodnila tým, že ju tvorcovia dodali iba dve hodiny pred plánovaným vysielaním a „nebolo možné v takom krátkom čase zaručiť naplnenie zákonnej povinnosti objektivity a vyváženosti“.

Reláciu s Bradym po búrlivých protestoch a obvineniach z cenzúry zaradila do vysielania až vo štvrtok večer, aj to v skrátenej verzii, bez úvodnej časti, v ktorej pozvané osobnosti vyslovovali svoje stručné posolstvá k piatkovému štátnemu sviatku. Kritizovali v nich Zemana a vyzývali na účasť na alternatívnych oslavách, zvolaných do centra Prahy v rovnakom čase, ako bude prezident na Hrade odovzdávať vyznamenania.

Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorou Prima svoje kontroverzné rozhodnutie zaštítila, sa od jej postupu dištancovala. "Chcú to na nás hodiť, a to je nehorázne,“ povedal pre Lidovky.cz predseda rady Ivan Krejčí.

„Na zábavný program, v ktorom sú úplne principiálne obsiahnuté subjektívne názory a hodnotiace komentáre, zo zákona nemožno uplatňovať požiadavky na objektivitu,“ dodal s tým, že vedenie televízie použilo falošné alibi, lebo si muselo byť vedomé, že nijaké sankcie mu nehrozia.

Kým mnohé osobnosti aféru Primy hodnotili ako bezprecedentnú cenzúru, hovorca prezidenta Jiří Ovčáček to videl inak. „Je škandálne, že TV Prima neodvysielala program o obnovení Občianskeho fóra. Repete v piatok," poznamenal ironicky na sociálnej sieti v narážke na to, že mnohé osobnosti, kritizujúce v Krausovej show Zemana, boli po nežnej revolúcii členmi Občianskeho fóra a dnes sa chystajú na „trucoslavy“, na ktorých podľa Ovčáčka chcú odštartovať volebnú kampaň textára Michala Horáčka, nádejného vyzývateľa Zemana v blížiacich sa prezidentských voľbách.

„Obviňovanie pána prezidenta pre kauzu relácie TV Prima je len ďalšou lžou Pražskej kaviarne, ktorá namiesto pravdy a lásky šíri nenávisť,“ dodal hovorca na Twitteri.