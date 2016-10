Podhradie sa na oslavy odtrhlo od Hradu

Rozporný vzťah k hlave štátu rozdelil Čechov na tých, čo oslavovali s ním, a tých, čo to dokázali už len proti nemu. Odporcovia Zemana, vrátane popredných osobností politiky i verejného života, usporiadali alternatívne „oslavy v podhradí“, ako nazvali svoj míting na Staromestskom námestí. Načasovali ho na večerný termín, keď na Pražskom hrade sviatok tradične vrcholil udeľovaním štátnych vyznamenaní.

Vyznamenávanie bojkotovali desiatky pozvaných, popri opozičných poslancoch a senátoroch chýbali aj viacerí politici vládnych strán. Pozvanie odmietli aj rektori vysokých škôl. Protestovali tak proti tomu, že Hrad spomedzi osobností navrhnutých na vyznamenanie vyradil pamätníka holokaustu Jiřího Bradyho. Jeho synovec, minister kultúry Daniel Herman tvrdí, že zo strany Zemana, lobistu za užšie vzťahy s komunistickou Čínou, to bola pomsta za to, že ako jediný člen vlády prijal v Prahe tibetského dalajlámu. Hrad spojitosť popiera. Prieskum agentúry Nielsen Admosphere však ukázal, že až 81 percent Čechov verí verzii ministra Hermana.

V otázke, či táto aféra oprávňuje bojkot oceňovania troch desiatok vyznamenaných, medzi ktorými popri muzikálovom spevákovi a Zemanovom stúpencovi Danielovi Hůlkovi sú aj uznávané osobnosti ako divadelný režisér a herec Jan Kačer, riaditeľ Budvaru Jiří Boček a in memoriam ekonóm a politik Valtr Komárek či hrdina druhej svetovej vojny Jaroslav Klemeš, v tom sa už názor verejnosti ostrejšie rozchádza. Podľa prieskumu agentúry Median s takouto formou protestu nesúhlasí 48 percent opýtaných, kým 40 percent ho schvaľuje.

Zemanov hovorca Jiří Ovčáček „pražskú kaviareň“, ako označuje kritikov proruskej, pročínskej a protiutečeneckej politiky Hradu, obvinil, že rozruch okolo Bradyho zneužili na odštartovanie kampane pred prezidentskými voľbami, ktoré by sa v Česku mali konať do pätnástich mesiacov. Textár a podnikateľ Michal Horáček, ktorý netají, že sa o post hlavy štátu chce uchádzať, piatkové „oslavy v podhradí“ moderoval a zabezpečoval aj hudobnú produkciu. Podľa analytika Medianu Daniela Prokopa tým nahral tvrdeniu Hradu. „Ak by som Horáčkovi mohol radiť, odporučil by som mu, aby zostal viac v ústraní,“ povedal pre MF DNES. Prokop však súčasne uznal, že kauza nevyznamenania Bradyho je dobrou príležitosťou pre prípadných vyzývateľov Zemana, ako sa voči nemu vymedziť.

Do kritiky súčasného prezidenta sa v piatok zapojili aj desiatky umelcov, ktorí vyzvali českú verejnosť na obranu demokracie. Ich petícia ohlásila Týždne občianskeho nepokoja, počas ktorých by ľudia mali posielať svoje stanoviská predstaviteľom štátu, otvoriť školy, divadlá či galérie diskusiám a prípadne aj štrajkovať.

„Naše slobody sú už dlhší čas ohrozované politickou mocou," píše sa vo vyhlásení, ktorého text predniesli na videu herci Jiří Bartoška a Vojtěch Dyk. K petícii sa pripojili herci Miroslav Donutil, Bolek Polívka či Anna Geislerová, režisér Jan Hřebejk, speváci Dan Bárta, Eva Pilarová a desiatky ďalších umelcov. Vo vyhlásení sa obracajú aj priamo na Zemana: "Žiadame prezidenta, aby prestal so šírením hrubostí a lží a ospravedlnil sa za ne.“ Na výročie nežnej revolúcie ohlasujú ďalšie mítingy. „Sedemnásteho novembra sa opäť zídeme na námestiach a zvážime ďalšie kroky, nutné na ochranu demokracie,“ dodali podľa portálu CT24.