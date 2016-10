Na letisku v Chicagu horel boeing, 21 ľudí sa zranilo

Cestujúcich z horiaceho stroja evakuovali pomocou núdzových šmykľaviek, informovala dnes agentúra AP.

Boeing 767 spoločnosti American Airlines (AA) smeroval z chicagskeho O'Harovho medzinárodného letiska do Miami, posádka však musela prerušiť vzlet pre poruchu pohonnej sústavy, ktorá sa prejavila plameňmi a hustým čiernym dymom. Predstavitelia AA uviedli, že pri evakuácii utrpelo ľahšie zranenia 20 cestujúcich a jeden palubný sprievodca.

Americký Federálny letecký úrad (FAA) spočiatku informoval, že štartujúcemu lietadlu praskla pneumatika, neskôr však tento údaj prestal uvádzať. Nemenovaný zdroj, na ktorý sa odvoláva AP, zase haváriu opísal ako neobvyklé zlyhanie motora, sprevádzané uvoľnením jeho častí do okolia.

Predstaviteľ miestneho hasičského zboru Timothy Sampey povedal, že incident mohol mať „absolútne zničujúce“ následky, ak by už lietadlo bolo vo vzduchu, a poznamenal, že v čase príchodu hasičov z neho unikalo značné množstvo paliva.

Jedna z cestujúcich uviedla pre stanicu WLS-TV, že vo chvíli, keď už lietadlo išlo rýchlo, sa ozval výbuch a na pravej strane zbadala plamene a dym. Ľudia vnútri podľa nej začali kričať a „skákať po sebe“, zatiaľ čo dym začal prenikať aj do kabíny.

Evakuovaných cestujúcich dopravili autobusmi naspäť do letiskového terminálu, kde mali počkať na náhradný let do Miami.