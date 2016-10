Erdogan: Vláda čoskoro navrhne obnovenie trestu smrti

„Som presvedčený, že parlament príslušný návrh schváli a keď sa potom dostane ku mne, tak ho podpíšem,“ vyhlásil Erdogan pred davom priaznivcov v Ankare, ktorí sa hlasno domáhali obnovenia najvyššieho trestu. Prezident svojich stúpencov ubezpečil, že sa tak stane už „zanedlho, ak Boh dá“. Zdôraznil pritom, že nemá obavy z toho, ako zareaguje Západ, ale že ho zaujíma len to, čo si o tejto veci myslia samotní Turci. Erdoganov prejav odvysielala turecká televízia.

V Turecku nikoho nepopravili od roku 1984 a trest smrti tam oficiálne zrušili v roku 2004 v rámci prístupového procesu s EÚ. Výzvy na jeho obnovenie však zaznievajú od júlového zmareného pokusu o vojenský prevrat, po ktorého potlačení skončilo za mrežami už asi 35 000 ľudí.

Európska únia opakovane varovala Turecko, že perspektíva jeho členstva v európskom bloku nebude v prípade znovuzavedenia trestu smrti reálna.

Takýto krok by si vyžadoval zmenu tureckej ústavy a Erdoganova vládna Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) by preň potrebovala získať aj ďalšie parlamentné strany, alebo sa ho pokúsiť presadiť prostredníctvom referenda. Nie je tiež jasné, ako by turecká vláda chcela riešiť problém retroaktívnej platnosti trestu pre účastníkov júlového prevratu.