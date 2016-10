Rajoy získal potrebnú podporu na zostavenie vlády

Predpokladá sa, že Rajoy už v nedeľu zloží prísahu do rúk kráľa Filipa VI., informovala agentúra AP. Prvý pokus o získanie podpory poslancov sa uskutočnil vo štvrtok a bol pre Rajoya neúspešný, keďže nezískal požadovanú absolútnu väčšinu poslancov 350-členného parlamentu.

V dnešnom druhom kole mu stačila už len jednoduchá väčšina hlasov, ktorú napokon dosiahol. Stalo sa tak vďaka tomu, že prevažná väčšina opozičných socialistov nehlasovala proti Rajoyovi, ako to robili doteraz, ale namiesto toho sa hlasovania zdržali.

Staronového premiéra dnes podporilo 170 poslancov, 111 hlasovalo proti a 68 sa zdržalo hlasovania. Rovnaký počet poslancov (170) hlasoval za Rajoya aj vo štvrtok; vtedy mu však chýbalo šesť hlasov do absolútnej väčšiny.

Španielskym stranám sa nedarilo zostaviť riadnu vládu už od vlaňajšieho decembra, konečným termínom bol teraz 31. október. Ak by sa im to nepodarilo, kráľ Filip VI. by musel rozpustiť parlament a vypísať nové voľby, ktoré by zrejme pripadli na koniec decembra.

Obe predchádzajúce voľby z decembra 2015 a júna 2016 sa prakticky skončili politickým patom, keďže žiadna zo strán nezískala dostatočnú väčšinu na zostavenie vlády.