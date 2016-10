Kasparov: Trump by bol pre Putina darom z nebies

Podľa neho je tvrdenie o tom, že Putin by vyhral voľby, ak by boli slobodné, propagandistický nezmysel. "Skutočnú popularitu politikov môžete merať len vtedy, keď máte opozíciu, ktorá kritizuje vládu. Putin v živote neabsolvoval jedinú verejnú politickú debatu,“ pripomenul pre Pravdu Kasparov. Rozhovor s ním vznikol na konferencii Fórum 2000: Odvaha prevziať zodpovednosť.

V roku 2007 ste v interview pre Pravdu povedali, že čas pracuje pre ruskú opozíciu. Teraz je situácia úplne iná. Pozícia prezidenta Vladimira Putina je veľmi jednoznačná. Prečo vaša predpoveď nevyšla?

Mnoho vecí sa pokazilo v Rusku, ale aj vo svete. Bol som asi idealista, ktorý veril, že medzinárodné spoločenstvo nebude tolerovať narastajúce autoritatívne trendy v mojej krajine. Varoval som, že to neohrozuje len obyvateľov Ruska, susedné krajiny, ale aj svet. Politika resetu vlády amerického prezidenta Baracka Obamu však bola pre Putina darom z nebies. Mohol sa za ňu schovať a konsolidovať moc. Z histórie však vieme, ako to funguje. Režimy, aký je teraz v Rusku, aj môžu začať s tým, že sú priateľské a otvorené svetu. Vždy sa to však skončí konfrontáciou. Najmä, keď im dôjde ekonomická agenda. Výsledkom je konfrontácia a jedovatá propaganda ako hlavné nástroje na udržanie moci.

Čo teda mohla ruská opozícia urobiť, aby k tomu nedošlo?

Možno sme premárnili niekoľko príležitostí. V roku 2008, 2009 pri ekonomickej kríze, ktorá vytvorila neistotu medzi obyvateľmi Ruska. Ale Putinov režim prežil. A bol to Putinov režim. Všetci sme vedeli, že vtedajší prezident Dmitrij Medvedev bol len bábkou. (Dmitrij Medvedev bol hlavou štátu v rokoch 2008 až 2012, pozn. red.) Nanešťastie to tak nevnímali západné vlády. Asi poslednou skutočnou šancou na zmeny boli protesty v roku 2011. Ale aj vtedy svet hovoril o dialógu. Je normálne, že sa ľudia snažia zabrániť konfliktu. Nemožno ich za to obviňovať. V ruskej opozícii, a podporoval to aj svet, bola nádej, že je možné režim zmeniť, obrúsiť jeho hrany. Lenže potom sa stal prezidentom opäť Putin a úplne tieto úvahy rozdrvil.

Vyhral by Putin aj akékoľvek slobodné voľby?

Je nezmysel vôbec niečo také tvrdiť. Putin urobil všetko, aby slobodné voľby neboli. Je to klasický príbeh diktátora, ktorý tvrdí, že by vyhral aj demokratické hlasovanie. Skutočnú popularitu politikov môžete merať len vtedy, keď máte opozíciu, ktorá kritizuje vládu. Putin v živote neabsolvoval jedinú verejnú politickú debatu. V momente, keď sú diktátori odhalení, ľudia si uvedomia, že život nie je taký ružový, aký im predkladali. Hovoriť o tom, ako by autoritatívni lídri vyhrali aj slobodné voľby, je starý propagandistický trik. Je Putin populárny? Pravdepodobne áno. Po toľkých rokoch jeho režimu už ľudia ani nič iné nepoznajú. Nevedia si predstaviť, že by bol niekto iný na mieste Putina. Správnou otázkou však nie je, kto by mal vystriedať Putina, ale čo by ho malo nahradiť.

Aká je vaša odpoveď?

Ide o zmenu inštitúcií. Ruský politický systém nikdy nebol nastavený tak, aby bol skutočne demokratický. Ústava dáva príliš veľké právomoci prezidentovi. Ja verím, že Rusko by malo byť skôr parlamentnou republikou s obmedzenou úlohou hlavy štátu. Mnoho politických vecí sa dá vyriešiť len vtedy, keď dôjde k skutočnému deleniu moci. Putin využíva diery v ústave a typickú nejednoznačnosť ruskej byrokracie, ktorá sa vždy pozerá na to, čo povie šéf. Nemáme v tom tradíciu a ľudia ani neveria v právny štát. Aby sme situáciu obrátili, potrebujeme drastickú zmenu. Režimy, akým je aj Putinov, majú problémy, keď narazia na rovnocenného súpera. Sú zraniteľné na udalosti zvonku.

Prečo si to myslíte?

V roku 1989 sovietske vojská odišli z Afganistanu. Nebola to nejaká porážka. Organizovane sa stiahli. Nebol to žiadny chaos, ako keď Američania opúšťali v roku 1975 vietnamský Saigon. Napriek tomu bolo stiahnutie sa vojsk ZSSR vnímané ako porážka. Najmä vo východnej Európe. Vytvorilo to pocit, že je čas povstať a bojovať za slobodu. Jedným z najdôležitejších dôvodov, prečo sa Putin stále drží pri moci, je, že ľudia ho vnímajú ako víťaza. Neznamená to, že vyhral všetky bitky. V dobe moderných technológií je to o vytvorení ilúzie, že bol zakaždým víťazom. Putin je v tom dobrý. Je to dôležitá súčasť propagandy.

V čom sa prejavuje?

Pred piatimi rokmi Obama povedal, že sýrsky prezident Bašár Asad musí odísť. Putinova reakcia bola, že nie. Pre Rusov a ich elity je to príklad, že ich prezident je silný. Nanešťastie je už Putinov agresívny prístup nielen zvykom, ale stal sa nevyhnutnosťou. Už nemá iný nástroj, aby ukázal svoju autoritu. Otázka preto nestojí, či niekde zaútočí, ale kedy. Putin sa nezastaví, pokiaľ nenarazí na jednoznačný odpor. Obama chcel vycúvať z niektorých najexplozívnejších problémov sveta. Putin využil šancu a zaplnil vákuum. Podporil tým svoju moc. Je to však náhrada za riešenie ekonomických problémov Ruska. A celé je to ešte podporené neprestajnou domácou propagandou. Keď počúvate ruské televízne šou, minimálne na 90 percent v nich hovoria o tom, čo sa deje vo svete. Nikdy o Rusku. Akoby neexistovalo nič, o čom by sme mali v našej krajine diskutovať.

Chce Putin, aby sa stal americkým prezidentom republikán Donald Trump?

Pracuje neúnavne, aby zabezpečil Trumpovi akúkoľvek podporu, aká sa len dá. Neviem o žiadnych skutočných väzbách republikána na Rusko. Fakt však je, že Trump nezverejnil daňové priznania. Podľa mňa to svedčí o tom, že je v nich niečo vážne. Možno nejaké prepojenie na ruských oligarchov, azda niečo iné. Nechcem však zachádzať do špekulácií. Zoberme to teda tak, že Trump nemá spojenie s Ruskom, že nebudeme brať ani linky jeho poradcov na Moskvu do úvahy. Stačí sa však pozrieť na Trumpov charakter. Pre Putina je dokonalý. Trump je agentom chaosu. To je všetko, čo Putin potrebuje. Nemôže vyhrať, keď čelí stabilným inštitúciám, ako sú Európska únia, NATO, keď sa musí pohybovať v rámci pravidiel nastaveného bezpečnostného režimu. Putin potrebuje šíriť chaos. Trump so svojimi rečami, ako je NATO nepotrebné, ako by si všetci mali platiť za seba, nahráva Putinovi. Trump by bol pre Kremeľ darom z nebies. Nezdá sa však, že by Trump vyhral americké prezidentské voľby.

Ako vníma Putin demokratku Hillary Clintonovú?

Nenávidí ju. Možno, že slovo nenávidí je nepresné. Určite sa jej však obáva. Nie pre jej rétoriku. Ale preto, že Clintonová sa učí. Tvrdo som kritizoval jej kroky a postoj Obamu k Rusku. Teraz je však jednoznačné, že Clintonová chce obnoviť kredibilitu USA. Pre Putina je to problém. Trump je pre neho dokonalý. Preto Putin tak vážne zasahuje do volebného procesu v USA. Američania sú prekvapení. Obávam sa však, že aj keď si Clintonová udrží náskok, budeme svedkami nepokojov a násilností počas volieb v USA. Putin a jeho KGB sú fenomenálni v tom, ako rozdúchavať nenávisť a vytvárať problémy, ktoré vedia využiť.