Clintonovej e-maily preskúma FBI, demokrati to kritizujú

SITA |

Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) dostal príkaz na preskúmanie novoobjavených e-mailových správ súvisiacich so súkromným účtom americkej prezidentskej kandidátky Hillary Clintonovej. Oznámila to v nedeľu agentúra Reuters, citujúc nemenované zdroje oboznámené so situáciou.