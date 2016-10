Múr pozdĺž Mexika by bol drahší, ako tvrdí Trump

Z analýzy, ktorú zverejnili noviny Washington Post, vyplynulo, že cena by sa vyšplhala k 25 miliardám USD a experti z Massachusettského technologického inštitútu prišli dokonca so sumou okolo 40 miliárd USD.

Trump si predstavuje, že kompletné náklady na výstavbu múru by po jeho dokončení uhradila susedná krajina. Mexiko mu však opakovane odkázalo, že je to nezmysel a zdôraznilo, že nikdy nebude plánovať takú položku v štátnom rozpočte.

Republikán podčiarkuje, že USA potrebujú bariéru s Mexikom, ale väčšina voličov neschvaľuje jeho plán. „Trump sľubuje veľký a silný múr, aby zastavil prúd migrantov bez dokladov, ale Američania to skôr označujú za plytvanie peniazmi,“ poznamenala agentúra Reuters. Za zbytočnosť v tomto zmysle to považuje 47 percent obyvateľov amerického štátu Arizona, ktorý susedí s Mexikom. Naopak, v prieskume označilo múr za účinný 34 percent opýtaných. Lepší ohlas má Trumpov zámer medzi republikánskymi voličmi – o plytvaní hovorí 21 percent, o efektívnej bariére 57 percent. (V oboch prípadoch tvoria zvyšné percentá ľudia bez jasného názoru.)

Prvý údaj z prieskumu sa podobá na mienku v celých USA. Trump neoslovil predstavou o múre väčšinu voličov – tých, čo v tom vidia plytvanie peniazmi, je o 18 percent viac, ako tých, čo hovoria o efektívnom postupe.

Stanica BBC uviedla, že pod drahý projekt by sa podpísalo napríklad to, že múr by museli stavať aj v ťažko prístupnom teréne. Zároveň do vysokých nákladov treba započítať tiež peniaze na odškodnenie vlastníkov pôdy, pretože viaceré plochy by musel štát vyvlastniť za primeranú finančnú náhradu.

Jedným z argumentov proti Trumpovmu zámeru je aj obava zo silného zásahu do živočíšnej ríše. Zo zvierat hlavne jaguáre a medvede migrujú cez americko-mexické hranice, aby sa párili s inými jedincami. Múr by preto ohrozil ich rozmnožovanie.