Islamistka v Nemecku napadla policajtov, skončila na psychiatrii

Muži zákona premohli v nedeľu ráno v Mülheime v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko 53-ročnú pravdepodobnú sympatizantku Islamského štátu, ktorá na nich zaútočila vysúvacím nožom pokrikujúc pri tom arabské heslo „Alláhu akbar“ (Boh je najväčší).

Útočníčku previezli následne na psychiatrickú kliniku, vyplýva z informácií essenskej polície. Pri domovej prehliadke v jej bydlisku sa našli vlajky, ktoré naznačujú jej sympatie k džihádistom. Vyšetrovania prípadu sa ujali príslušné orgány.

Policajti prišli v nedeľu ráno k bydlisku ženy po tom, čo táto vyhadzovala z okna na piatom poschodí na ulicu lampy, knihy a kusy nábytku.

Keď nereagovala na výzvu, aby im otvorila dvere do bytu a pokračovala vo vyhadzovaní veci, muži zákona vnikli do bytu násilím, pričom boli prakticky okamžite konfrontovaní so ženiným útokom. Policajti použili štipľavý sprej a pohrozili násilníčke použitím strelnej zbrane. Zahalenú ženu, ktorá utrpela ľahšie zranenie, sa im napokon podarilo premôcť.

Ide o rodáčku z nemeckej spolkovej krajiny Durínsko, ktorá konvertovala na islam. Už skôr ju polícia registrovala v súvislosti s islamisticky motivovanými deliktami. Zatiaľ však nevedno, prečo v nedeľu vyhadzovala veci z okna.