Kórea: Bývalú poradkyňu prezidentky vzali do väzby

SITA |

Pre podozrenie z korupcie a neoprávneného zasahovania do záležitostí štátu bola v pondelok večer vzatá do väzby dôverníčka a bývalá poradkyňa prezidentky Pak Kun-hje. Existuje totiž nebezpečenstvo, že 60-ročná Čche Son-sil by mohla zničiť dôkazy alebo opustiť krajinu, citovala dnes agentúra Jonhap nemenovaného vyšetrovateľa.