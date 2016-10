Clintonovej tím obvinil šéfa FBI z používania dvojakého metra

Come sa podľa informácií zverejnených niektorými médiami odmietol podieľať na správe tajných služieb a bezpečnostných zložiek, ktoré začiatkom októbra verejne prisúdili hackerské útoky proti Demokratickej strane a ďalším politickým subjektom zameraných na ovplyvnenie volieb Rusku. FBI síce nijako nespochybnila úlohu Rusov, Come však s odkazom na blížiace sa dátum volieb nechcel, aby sa jeho úrad podieľal na verejnom oznámení tohto faktu.

„Nie je možné v tom vidieť nič iné ako do neba volajúce používanie dvojakého metra,“ vyhlásil podľa televízie CNN volebnej manažér Clintonovej Robby Mook, ktorý zároveň vyzval Comeyho, aby bezodkladne vysvetlil, prečo nepristupuje rovnako ku kauze potenciálne škodiacej Donaldovi Trumpovi ako k problému zasahujúcemu na citlivom mieste Clintonovú.

Podľa niektorých nepotvrdených obvinení boli ruské útoky zamerané na to, aby pomohli Trumpovi v boji o Biely dom, lebo jeho prístup k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi je o poznanie ústretovejší než prístup jeho sokyne.

Comeyho prístup označila za „hlboko znepokojujúci“ sama Clintonová, ktorá ho vyzvala, aby zverejnil kompletné fakty o novo objavenom súbore. Stále totiž nie je jasné, o koľko e-mailov ide a čo vlastne obsahujú. Come sa však až do volieb nemieni k afére ďalej vyjadrovať.

Obama šéfa FBI podporil

Prezident Barack Obama v pondelok šéfa FBI podporil, keď ústami svojho hovorcu vyhlásil, že verí v jeho bezúhonnosť a v to, že nechcel ovplyvniť prezidentské voľby. AP poznamenala, že prezident sa dostal presne do takej situácie, v ktorej sa nechce ocitnúť žiadna hlava štátu, a to medzi svojou ministerkou spravodlivosti, šéfom FBI a svojou preferovanou prezidentskou kandidátkou.

Obamov hovorca Josh Earnest na otázku novinárov, prečo prezident k dramatickej situácii mlčí, odvetil, že Comeyho rozhodnutie nechce brániť a ani kritizovať. Earnest však pripustil, že rozhodnutie šéfa FBI ide proti tradícii ministerstva spravodlivosti obmedziť verejnú diskusiu k vyšetrovaniu. Obama podľa svojho hovorcu v tento tradičný postup verí.

FBI o nových e-mailoch Clintonovej podľa amerických médií vie už od začiatku októbra, ale informáciu o nich zverejnila až tesne pred dátumom volieb. Come tvrdí, že sa o e-mailoch dozvedel vo štvrtok, teda deň pred zverejnením správy o ich existencii.

Comeyho počínanie neodsúdili len demokrati, ale aj časť republikánov. Naopak Trump využil nové informácie k útokom na svoju súperku, na ktorú sa v prieskumoch verejnej mienky začal po nedávnom prepade mierne doťahovať.

Poštu od Clintonovej vyšetrovatelia našli v elektronickom zariadení Anthonyho Weinera, manžela blízkej poradkyňa Clintonovej Humy Abedinovej, ktorý je vyšetrovaný kvôli obscénnej komunikácii s pätnásťročnou dievčinou. Miesto, kde bol súbor s e-mailami nájdený, podľa AP vyvoláva otázku, ako je možné, že o ňom Abedinová nevedela. V rámci vyšetrovania aféry Clintonovej totiž bola vyzvaná, aby nahlásila všetky zariadenia, z ktorých k pošte pristupovala.

Podľa niektorých zdrojov blízkych vyšetrovaniu je tiež možné, že spomínané zariadenie patrilo výhradne Weinerovi, ktorý ho s manželkou nezdieľal. Podľa všetkého bola zaskočená prítomnosťou mailov na manželovom prístroji i Abedinová, ktorá sa od muža kvôli jeho aféram odlúčila.

Zaskočená bola očividne aj Clintonová a jej poradcovia, správa o krokoch FBI ich totiž zastihla počas letu do Iowy. Televízia CNN sa zmienila o prekvapených pohľadoch spolupracovníkov Clintonovej, keď sa od novinárov o vyšetrovaní dozvedeli. Ihneď potom odišli do prednej časti lietadla, kde cestuje Clintonová.

Po prílete do Iowy Clintonová opustila lietadlo po asi pol hodine, na otázky novinárov neodpovedala, len sa usmievala a mávala. AP v tejto súvislosti poznamenala, že z lietadla po tom vystúpila prominentná fotografka Annie Leibovitz, ktorá zrejme obstarávala snímky kandidátky. Na vyhlásenie Clintonovej si médiá museli počkať niekoľko hodín, naopak jej republikánsky rival Donald Trump záležitosť okomentoval ihneď po zverejnení.