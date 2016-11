Rusko vyzvalo rebelov v Aleppe, aby zastavili boje

„Vzhľadom na to, že naši americkí kolegovia nie sú schopní oddeliť od seba opozíciu od teroristov, vyzývame priamo všetkých vodcov ozbrojených skupín, aby zastavili bojové operácie a opustili aj so svojimi zbraňami Aleppo,“ vyhlásil Gerasimov. „Jeden otvorený koridor mieri smerom k sýrsko-tureckej hranici a druhý do (provincie) Idlib,“ dodal.

Putinom nariadená humanitárna prestávka by mala trvať od deviatich hodín ráno do siedmich hodín večer miestneho času (8:00 až 18:00 SEČ), aby bolo „zabránené nezmyselným obetiam“. „Toto rozhodnutie bolo koordinované so sýrskym vedením,“ povedal Gerasimov. Povstalecká ofenzíva vo vládou držaných oblastiach Aleppa, ktorá sa začala minulý týždeň, podľa neho obliehanie mesta nijako neprelomila. „Nemajú šancu takto sa dostať z mesta,“ dodal.

Povstalecké skupiny v Aleppe najnovšiu ruskú ponuku odmietli, jedna z nich ju označila len za snahu „o mediálnu senzáciu pre verejnosť“. Hovorca jednej zo skupín bojujúcich proti Damasku, umiernenej islamistickej Nur al-Din al-Zinki uviedol, že Rusko svoje slová nemyslí vážne a jeho posledná iniciatíva je nezaujíma. Vyhlásenie ruského vedenia vraj neodráža realitu, ktorá panuje priamo na mieste. Veliteľ povstaleckej skupiny Fastakim, ktorá v Aleppe bojuje, obvinil Rusov z klamstva. „Ich ostreľovanie a zločiny pokračujú a ich lietadlá neopustii oblohu nad Aleppom,“ uviedol.

Rusko a sýrska vláda podľa svojich slov už 18. októbra pozastavili letecké údery na východnú povstaleckú časť Aleppa, aby umožnili evakuáciu zranených a civilistov. Žiadna evakuácia sa ale nekonala a do oblasti sa ani nepodarilo doručiť potravinovú či lekársku pomoc. Provládne sily pritom pokračujú v pozemnej protiofenzíve.

Boje o Aleppo boli obnovené v septembri a podľa ochrancov ľudských práv si vyžiadali stovky mŕtvych. V obkľúčení sa ocitlo 250 000 obyvateľov. Dohode o ukončení bojov bránia okrem iného nezhody medzi Ruskom a USA, ktoré podporujú opačné strany konfliktu a nezhodujú sa v otázke oprávnenej opozície a teroristov. Vojna v Sýrii si od roku 2011 vyžiadala už viac ako 300 000 mŕtvych.