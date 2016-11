Lajčák: Zavedenie trestu smrti v Turecku je červená čiara

SITA |

Znovuzavedenie trestu smrti v Turecku by bolo nezlučiteľné s európskymi hodnotami a v tom prípade by reakcia Európskej únie bola jednoznačná. Myslí si to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.