Asad: Chcem vládnuť aspoň do roku 2021

Sýrsky prezident al-Asad má v pláne byť na čele svojej krajiny minimálne do roku 2021.

Pre americký denník The New York Times Asad povedal, že chce viesť krajinu minimálne do roku 2021, keď sa mu skončí tretie sedemročné funkčné obdobie.

Za súčasnú situáciu v Sýrii sú podľa sýrskeho prezidenta zodpovedné najmä Spojené štáty americké. „Ja som iba titulok – zlý prezident, zlý človek, ktorý zabíja tých dobrých. Avšak skutočným dôvodom je zvrhnutie vlády. Súčasná vláda nevyhovuje USA,“ povedal pre americký denník.

V súvislosti s otázkami amerických novinárov týkajúcich sa jeho osobnej zodpovednosti za vyhladovanie obyvateľstva, vyšetrovacie zariadenia, ktoré väznia a mučia tisíce ľudí protestujúcich proti jeho režimu, blogerov či iných nevinných občanov sa Asad bránil: „Predpokladajme, že tieto obvinenia sú pravdivé a ako prezident som zabil svojich vlastných ľudí a Západ pomáha sýrskemu ľudu. Kto mi pomohol po piatich rokoch? Ako by som mohol byť prezidentom ak by ma môj ľud nepodporoval? To nie je realistický scenár“.

Napriek značnému medzinárodnému tlaku sa Asad vďaka silnej domácej podpore stále drží pri moci. K jeho prívržencom patria aj kritici jeho režimu, ktorí však majú veľké obavy z alternatív, ktoré v by v Sýrii v prípade zvrhnutia Asada prichádzali do úvahy.