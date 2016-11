Vodca IS Bagdádí povzbudzuje atentátnikov v boji za Mosul

„Toto (je) totálna vojna a veľký džihád, ktorý Islamský štát vedie, len zvyšuje našu pevnú vieru a naše presvedčenie, že toto všetko je predohrou k víťazstvu,“ vyhlásil Bagdádí v zázname, ktoré podľa Reuters vo štvrtok jeho stúpenci umiestnili na internete.

Bagdádí vyzval obyvateľov provincie Ninive, ktorej správnym centrom je Mosul, aby bojovali proti „nepriateľom Boha“. Samovražedných útočníkov vyzval, aby „zmenili noc neveriacich v deň, obrátili ich krajinu v spúšť a nechali ich krv tiecť ako rieku“.

Podľa kurdských zdrojov sa Bagdádí skrýva stále v Mosule. Šéf teroristov sa v roku 2014 vyhlásil chalífom územia, ktoré IS obsadil na severe Iraku a Sýrie. V prípade Bagdádího smrti bude podľa irackých zdrojov IS nútený hľadať jeho následníka, ktorý ale nebude mať autoritu, akú mal Bagdádí.

Podľa náčelníka generálneho štábu armády irackého autonómneho Kurdistanu Fuáda Husajna sa vodca IS už deväť mesiacov skrýva a je závislý od veliteľov, ktorí bojujú v Mosule a v Tall Afare. Členovia IS budú Bagdádího brániť až do konca, čo zrejme boje v Mosule predĺži, povedal v stredu Husajn denníku The Independent.