Rusi by volili Trumpa. Či by bol pre nich lepší, nie je jasné

Verejnosť v Rusku zaujíma boj o Biely dom dokonca viac ako nedávne voľby do dolnej komory ich vlastného parlamentu. Pozorne ho podľa prieskumu agentúry VCIOM sleduje 53 percent opýtaných. Pred septembrovým rozhodovaním o zložení Štátnej dumy iba 46 percent Rusov odpovedalo na podobnú otázku kladne. Vysoký záujem o americké prezidentské voľby, ako aj výrazné skóre 35:6 v prospech republikánskeho kandidáta pri odpovediach na otázku, či by Rusku viac vyhovovalo víťazstvo Donalda Trumpa, alebo Hillary Clintonovej, je výsledkom neúnavnej práce ruských médií.

„Trump označil americké médiá ako odporné, skorumpované, predpojaté a lživé. Keby vedel po rusky, predpokladám, že by sa mu páčilo, ako o amerických voľbách informujú ruské masmédiá,“ ironicky poznamenal moskovský spravodajca BBC Steve Rosenberg.

Prokremeľská tlač i elektronické médiá s neskrývanými sympatiami referujú o Trumpovi, kým jeho demokratickú súperku takpovediac roznášajú na kopytách. „Oficiálne vyhlasujem: Clintonová je prekliata čarodejnica,“ povedal nedávno poslanec Štátnej dumy Vitalij Milonov v rozhovore pre denník Komsomolskaja pravda. „Preto aj taký smiešny chlapík, ako je Donald Trump, sa zdá byť vhodnejším,“ dodal.

Trump sa kladne vyjadruje o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý je podľa neho lepším lídrom ako dosluhujúci šéf Bieleho domu Barack Obama. So šéfom Kremľa sa republikánsky kandidát zhoduje v podpore zotrvania sýrskeho prezidenta Bašára Asada pri moci. Trump vyhlásil, že USA by mali uznať ruskú anexiu na Kryme, ak by to viedlo k lepším vzťahom s Moskvou a k účinnejšej spolupráci v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát. Rusom sa tiež dobre počúvalo, keď sa newyorský magnát vyjadril, že ak bude prezidentom, USA možno neprídu na pomoc niektorým členom NATO, keď ich napadne Moskva.

Clintonová sa na Rusko pozerá oveľa kritickejšie. Putina vraj síce rešpektuje, ale považuje ho zároveň za „grobiana, ktorý využije každú príležitosť“. Jeho politiku hodnotí ako „agresívnu“ a označuje ju za jednu z hlavných hrozieb, ktorým bude musieť čeliť budúci prezident USA. Cieľom Putinovho Ruska je podľa Clintonovej hatiť a podrývať moc Ameriky „kdekoľvek a kedykoľvek“.

Sám Putin sa o Trumpovi vyjadruje s pochopením. „Vybral si metódu, aby sa dostal priamo k srdciam voličov. Samozrejme, že sa správa okázalo, to vidíme, ale myslím si, že na to má dôvod,“ povedal o republikánskom kandidátovi na zasadaní diskusného klubu Valdaj. Ruský prezident však odmietol tvrdenie západných médií, že by Trump bol jeho favoritom. "To je úplný nezmysel a hlúposť, je to len spôsob politického boja, spôsob, ako manipulovať s verejnou mienkou v predvečer prezidentských volieb v USA,“ citovala ho agentúra TASS.

Aj Sergej Samujlov, expert Ústavu USA a Kanady Ruskej akadémie vied, si myslí, že dramaticky protichodné prístupy amerických prezidentských kandidátov k Rusku sú výsledkom vyhrotenia predvolebnej kampane. „Trumpom načrtnuté plány na normalizáciu vzťahov s Moskvou možno chápať ako obyčajný predvolebný ťah,“ napísal pre denník Moskovskij komsomolec.

„Demokrati Rusko označujú za hrozbu, preto je pre republikánskeho kandidáta výhodné zaujať opačný postoj, aby prilákal tých, ktorým sa nepáčia protiruské vyjadrenia Clintonovej,“ povedal pre denník Moskovskij komsomolec. „Irónia spočíva v tom, že Clintonová si zvolila tvrdú protiruskú rétoriku v neposlednom rade pre obvinenia republikánov na adresu prezidenta Obamu, že je príliš mäkký a naivný vo vzťahu k Rusku,“ poznamenal expert.

Ak by aj Trump vyhral a nezabudol na svoje sľuby o zlepšení vzťahov s Moskvou, Samujlov predpokladá, že Kongres mu ich nedovolí uskutočniť. „Bolo by dobré, keby sa mu podarilo realizovať čo i len 30 percent svojich zámerov vo vzťahu k Rusku a Putinovi,“ usudzuje expert. Analytik Centra politických technológií Alexej Makarkin si nie je istý, či by pre Rusko bolo víťazstvo Trumpa výhodou. „V Rusku sa o Clintonovej vytvoril obraz vojnovej štváčky. Ona je však veľký pragmatik,“ vyjadril sa pre portál Ježednevnyj žurnal. Podľa Makarkina pri Clintonovej by Moskva vedela, na čom je, kým nevypočítateľný Trump je veľkou neznámou. „Zobrazovať ho ako proruského politika je, samozrejme, nesprávne. Pod jeho vedením by sa USA pravdepodobne potácali zo strany na stranu, od pokusov vybudovať div že nie spojenecké vzťahy s Ruskom až po veľmi tvrdé kroky,“ predpovedá expert.