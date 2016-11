Mosul obkľúčili 'dôvody' pozastavenia útoku

„Vysoká vlhkosť a oblačnosť zhoršujú viditeľnosť, ktorá bráni použiť letectvo a bezpilotné stroje,“ nazval generál najnovší „dôvod“ prestávky, ktoré sa už stali pravidelnými v operácii Iračanov, časti Kurdov ako aj 66-člennej medzinárodnej koalície vedenej USA. Podľa Fadžila jednotky však kontrolujú doteraz dobyté územia. A tak stredajšie vyhlásenie irackého premiéra Hajdara Abádího, podľa ktorého "operácia ide rýchlejšie, ako sa predpokladalo“, ostali zatiaľ iba v polohe želania.

„Počasie“ však nebránilo vyhlásiť hovorcovi ministerstva zahraničia USA Johnovi Kirbymu, že doterajšie bombardovanie objektov islamských teroristov v Mosule medzinárodnou koalíciou sa „vyhýba civilným obetiam“ vďaka „presným, chirurgickým úderom“. Vzápätí však záporne reagoval na otázku novinárov, či má o tom potvrdzujúce informácie.

„Neviem o tom, že by sme mali nejaké informácie či obvinenia z dôveryhodných zdrojov o civilných obetiach vojenských aktivít irackých síl alebo koalície v Mosule,“ cituje slová hovorcu Kirbyho agentúra RIA Novosti z ministrovej utorkovej tlačovej konferencie. Zároveň opätovne obvinil Damask a Moskvu z opačného efektu v bojoch o Aleppo, kde podľa neho pri útokoch zomierajú civilisti. A to je podľa Kirbyho rozdiel medzi sýrsko-ruskou operáciou v Aleppe a iracko-koaličným útokom proti teroristom v Mosule.

„Aj podľa mňa je to ako zem a nebo, ale v opačnom garde ako to tvrdia na ministerstve zahraničia USA,“ reagoval odborník na Blízky východ Jevgenij Satanovskij. Podľa neho zatiaľ čo v Aleppe je vojna s teroristami, v Mosule „sme svedkami rafinovane vymyslenej operácie“. „Je založená na systéme, ktorý má za cieľ poskytnúť teroristom dostatok financií, aby si mohli pobrať zbrane a rozptýliť sa medzi utečencami alebo civilistami a vztýčiť irackú zástavu uprostred mesta. Ide o obchodnú operáciu, a teda je to skutočne veľký rozdiel,“ dodáva Satanovskij na adresu porovnávania bojov o sýrske Aleppo a iracký Musul.

Veľa otázok však v sebe skrývajú „mierové“ dni po páde bašty islamských teroristov na severe Iraku.

„Ani oslobodenie Mosulu neznamená koniec násilia v krajine,“ upozorňuje švajčiarsky denník Tagesanzeiger. Podľa neho v Iraku chýba politický plán, ktorý by začal fungovať po vyhnaní stúpencov IŠ. „Ak iracká vláda a superveľmoc USA neposkytnú bezpečnostné garancie, tak medzi osloboditeľmi mesta vypukne pravdepodobne boj o vplyv. Nie je vylúčená ani otvorená vojna medzi nimi, pretože každý z nich má iný cieľ,“ konštatujú noviny.

Navyše do politicko-vojenskej strategickej hry o Mosul sa chce za každú cenu zapojiť aj Ankara. Na hranice s Irakom už presunula ťažkú techniku, ktorú sprevádzal osobne minister obrany. A to napriek tomu, ako vyhlásil iracký premiér Hajdar Abádí citovaný francúzskou agentúrou AFP, že "Bagdad nechce vojnu, ale turecké jednotky na svojom území budeme považovať za nepriateľské“.

„Ak si taký silný, tak prečo si prišiel o Mosul. Ak si taký silný, tak prečo nebojuješ proti Kurdskej strane pracujúcich, ktorá roky okupuje iracké územie. Si slabý a teraz sa pokúšaš rafinovane o rétorické vyhlásenia, ktoré pre nás nič neznamenajú,“ odkázal turecký šéf diplomacie Ahmet Davutoglu citovaný agentúrou TASS irackému premiérovi v emocionálnom tóne umocnenom netradičným tykaním v oficiálnej výmene názorov politikov. Podľa portálu Imperiya sa zároveň pokúsil ubezpečiť nielen Bagdad, že Turecko podporuje Rusko v otázke územnej celistvosti a nerobí si v susednej Sýrii a Iraku nároky na ich územie.

„Zdôrazňujem, že sme nikdy po nich nepoškuľovali,“ dodal Davutoglu. Ostal však stále dlžný napríklad odpoveď na otázku, ako chce riešiť na spomínaných územiach vybudovanie tzv. bezpečnostnej zóny na hraniciach so susedmi, o ktorej už rozhodli v Ankare.