Katolícke kňažky? Nikdy, potvrdil pápež

František sa k možnosti vysviacky žien za kňažky vyjadril v odpovedi na otázku, ktorú dostal v utorok večer počas návratu do Vatikánu po dvojdňovej návšteve Švédska. V tejto škandinávskej krajine stojí na čele tamojšej luteránskej cirkvi žena, arcibiskupka Uppsaly Antje Jackelenová.

Reportérka zo Švédska, kde luteránky už šieste desaťročie pôsobia v kňazskej službe, sa na palube špeciálu pápeža opýtala, či s niečím takým môžu v nasledujúcich desaťročiach rátať aj katolíčky.

„Posledné slovo bolo jasné, vyslovil ho svätý Ján Pavol II. – a to zostáva. To zostáva,“ zdôraznil František.

Pápež Ján Pavol II., ktorý stál na čele katolíckej cirkvi v rokoch 1978 – 2005, sa k tejto citlivej záležitosti vyjadril vo svojom apoštolskom liste venovanom kňazskej vysviacke. V dokumente nazvanom Ordinatio Sacerdotalis z roku 1994 pápež poľského pôvodu okrem iného napísal: „Cirkev nemá právomoc na to, aby mohla udeľovať kňazskú vysviacku ženám, a tohto záveru by sa mali pridŕžať všetci veriaci (v katolíckej cirkvi)“. Zdôvodnil to tým, že aj Ježiš Kristus si za apoštolov vybral výhradne mužov. Stúpenci vysviacky žien namietajú, že Ježiš tým len napĺňal spoločenské normy tých čias, ktoré sa odvtedy zmenili v prospech rodovej rovnosti. To, že otázka kňazstva pre ženy je vylúčená, však Ján Pavol II. vyhlásil „ex cathedra“, čo od pápeža katolíci vnímajú ako neomylné a záväzné pre celú cirkev.

Bývalý argentínsky kardinál Jorge Bergoglio za tri a pol roka na svätopeterskom stolci zboril už nejedno zo starých pravidiel. Na Zelený štvrtok napríklad verejne umyl nohy ženám, čo neurobil nik z jeho 265 predchodcov. Tí pri tradičnom obrade, pripomienke legendy, podľa ktorej Ježiš v predvečer Veľkého piatka umyl nohy dvanástim apoštolom, toto gesto pokory preukazovali vždy len mužom.

Nádej vo feministických kruhoch katolíckej cirkvi František prebudil aj pred štvrť rokom, keď ustanovil komisiu, ktorá má preskúmať možnosť pôsobenia žien v diakonskej službe. Diakoni nemajú oprávnenie slúžiť omše, ale môžu predčítať posvätné texty a viesť krsty či pohrebné obrady. U katolíkov sú diakonmi momentálne iba muži, a to hoci aj ženatí, čo je u kňazov neprípustné. V ranom období kresťanstva však diakonskú službu vykonávali aj ženy.

Vysväcovanie kňažiek je aj pre reformátora Františkovho formátu zjavne už za čiarou. Keď sa ho švédska reportérka opýtala, či to tak bude naveky, pápež odpovedal: „Keď pozorne čítame vyhlásenie svätého Jána Pavla II., ide to tým smerom.“ odpovedal a dodal, že „ženy môžu robiť veľa iných vecí lepšie ako muži.“