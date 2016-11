AI obviňuje Taliansko z násilností na migrantoch z Afriky

ČTK |

Medzinárodná organizácia Amnesty International (AI) obvinila Taliansko z porušovania ľudských práv migrantov prichádzajúcich do krajiny z Afriky cez Stredozemné more. Oznámila to z Ríma agentúra Reuters. V niektorých individuálnych prípadoch vraj došlo k prípadom mučenia.