Spustenie brexitu musí odsúhlasiť parlament

Rozhodnutie súdu pre britskú vládu znamená, že by mala predložiť zákon, ktorý o ktorom budú musieť hlasovať britskí poslanci. V tom prípade by Mayová vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu zrejme nestihla podať žiadosť o odchod z Únie do konca marca 2017, ako to plánuje urobiť.

Britská vláda okamžite po verdikte súdu informovala, že sa proti nemu odvolá. Nevylúčila možnosť, že prípad by mohol skončil až na Európskom súdnom dvore.

Mayová viackrát vyhlásila, že Londýn do konca marca aktivuje článok 50 Lisabonskej dohody, čím sa oficiálne začne dvojročný proces odchodu Británie z EÚ.

O vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie rozhodli britskí voliči v júnovom referende. Za odchod Británie z Únie hlasovalo 51,9 percenta zúčastnených. Účasť na referende bola pomerne vysoká, dosiahla 72,2 percenta registrovaných voličov.