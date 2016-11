Nové prieskumy favorizujú Clintonovú pred Trumpom

ČTK |

Hillary Clintonová si napriek novým znepokojujúcim informáciám FBI o jej elektronickej pošte udržiava náskok pred svojím súperom Donaldom Trumpom. Vyplýva to z vo štvrtok zverejneného prieskumu denníka The Washington Post a televízie ABC News a tiež z ankety denníka The New York Times (NYT) a stanice CBS.