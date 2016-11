Eurokomisár Oettinger sa za svoje vyhlásenia ospravedlnil

Nevhodné výroky prezentoval Oettinger minulý týždeň v Hamburgu.

„Mal som čas premýšľať nad svojím prejavom a teraz vidím, že slová, ktoré som použil, mali negatívnu odozvu a dokonca mohli niekoho aj zraniť. To (ale) nebolo mojím zámerom, chcel by som sa preto ospravedlniť za každú poznámku, ktorá nebola tak zdvorilá, ako mala byť,“ napísal Oettinger, ktorý je komisárom pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť a možným budúcim eurokomisárom pre rozpočet.

Oettinger, ktorý je zároveň spolustranníkom kancelárky Angely Merkelovej vyhlásil, že jeho snahou bolo nemecké publikum prebudiť. „Ak Nemci zamerajú svoju politickú prácu na zníženie veku odchodu do dôchodku, zvýšenie penzií a podobne, tak by nikto nemal byť prekvapený, keď prehráme celosvetový boj o konkurencies­chopnosť. To isté platí pre Európu ako celok.“

Oettinger ďalej tvrdí, že jeho výroky na adresu belgických Valónov boli nesprávne citované a že názory regiónov berie vážne. O Valónoch, ktorí sa stavali proti zmluve o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou, Oettinger podľa médií povedal, že sú vedení „komunistami“.

Oettinger, ktorý je aj z minulosti známy kontroverznými výrokmi, sa vo štvrtok pokúsil napraviť aj svoje komentáre na adresu Číňanov. „Mám veľký rešpekt pred dynamikou čínskej ekonomiky – Čína je partner a tvrdý konkurent. Preto potrebujeme rovnaké podmienky, v rámci ktorých môžu čínske firmy kupovať tie európske a európske firmy zase tie čínske. Je dôležité mať tento prístup na oboch stranách – a tu vidím priestor na zlepšenie.“

Oettinger v Hamburgu Číňanov parodoval a hovoril o nich ako o „šikmookých“. „Deväť mužov, jedna strana, žiadna demokracia. Žiadne ženské kvóty, žiadna žena,“ povedal na adresu čínskej vládnej delegácie, ktorá prišla do Bruselu.

„Všetci v obleku, jednoradovom a tmavomodrom. Všetci mali vlasy učesané zľava doprava čiernym krémom na topánky,“ doplnil. „A čo my (v EÚ)? Čoskoro budeme mať viac výborov ako obyvateľov,“ pobavil poslucháčov, ktorí sa väčšinou smiali.

Na Oettingera sa následne zniesla vlna kritiky, a to tak z Číny, ako aj z jeho rodného Nemecka. Výroky odsúdila nemecká vládna sociálna demokracia, či opozičné strany, ktoré spochybňovali Oettingerovu spôsobilosť reprezentovať Nemecko v Bruseli. Ospravedlnenie od eurokomisára požadujú aj zástupcovia gayov a lesbičiek, pretože ironicky hovoril o „povinnom homosexuálnom manželstve“.