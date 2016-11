OSN varuje pred nebezpečenstvami klimatických zmien

Napriek tomu, že Parížsku klimatickú zmluvu označil, okrem iných, aj americký prezident Barack Obama za “moment, v ktorom sme sa rozhodli zachrániť našu planétu”, Program OSN pre životné prostredie (UNEP) podľa britského denníka The Independent považuje závery a záväzky tejto dohody za “absolútne nedostačujúce”, ak sa chceme vyhnúť globálnemu otepľovaniu s katastrofálnymi následkami.

„Súčasné záväzky obmedzia emisie o jednu tretinu úrovne, ktorá je potrebná, aby sa predišlo katastrofe v roku 2030. Musíme okamžite konať. Ak niečo neurobíme, budeme nariekať nad stratou biodiverzity a prírodných zdrojov. Oľutujeme ekonomické konzekvencie,“ cituje britský denník Program OSN pre životné prostredie.

UNEP dúfa, že táto najnovšia správa bude pre svet “budíčkom”. Podľa inštitúcie OSN sa priemerná teplota na Zemi má v porovnaní s predindustriálnou dobou (19. storočie) zvýšiť o 3,4 °C, čo je nárast, ktorý by bez pričinenia človeka nastal o niekoľko desaťtisíc rokov. Ľudstvo to ale dokázalo v priebehu niečo viac ako dvoch storočí. UNEP vyzvalo na prijatie ďalších opatrení, ktoré by znížili emisie skleníkových plynov do roku 2030 o štvrtinu.

Budúci týždeň sa svetoví lídri stretnú v Maroku na prvom klimatickom summite od Paríža. Organizátori marockého summitu sľubujú, že to bude konferencia s konkrétnymi čin­mi.